نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن”.. (2-1) ملخص نتيجة مباراة اليمن ولاوس اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة اليمن ولاوس اليوم. نستعرض معكم كافة تفاصيلها في السطور التالية. حيث خاض منتخب اليمن للشباب مباراة هامة مساء اليوم ضد نظيره منتخب لاوس في إطار مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية. ونجح المنتخب اليمني للشباب في تحقيق نتيجة ايجابية خلال هذا اللقاء ليصعد بهذه النتيجة إلى مركز متقدم في جدول تريتب المجموعة الثالثة بعدما كان يتذيل نهاية الجدول. وفي غضون ذلك نتابع معكم أيضًا فيما يلي نتيجة أهداف مباراة اليمن اليوم للشباب.

ملخص نتيجة مباراة اليمن ولاوس اليوم

نستعرض معكم في الآتي ملخص نتيجة مباراة اليمن ولاوس اليوم في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022 تحت 20 عام. حيث نجح منتخب اليمن للشباب في الفوز على نظيره لاوس خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم. والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2 – 1.

وخلال أحداث المباراة تقدم المنتخب اليمني للشباب بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد بوتشي. وعزر نتيجة المباراة بالهدف الثاني عن طريق لاعبه عمار القباطي.

مباراة اليمن ولاوس اليوم

تترقب الجماهير العربية مباراة اليمن ولاوس اليوم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 عام. وذلك بعدما تعادل منتخب اليمن في مباراة الجولة الأولى التي جمعته أمام نظيره منتخب فلسطين للشباب مساء يوم السبت الماضي. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر يأتي منتخب لاوس الذي يتواجد حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثالثة وذلك بعدما فاز بأول ثلاث نقاط له على نظيره غوام. في حين تلقى منتخب لاوس للشباب هزيمة قوية أمام نظيره الياباني بنتيجة 4 – 0.

موعد مباراة اليمن ولاوس اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022

ويحين موعد مباراة اليمن ولاوس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2022 – 2023. مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن ولاوس اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 3:00 مساءً مصر في تمام الساعة 2:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 4:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 3:00 مساءً

تفاصيل بطاقة مباراة اليمن ضد لاوس اليوم

المباراة منتخب اليمن ضد لاوس البطولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عام الموعد والتوقيت مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر 2022 – في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت اليمن ومكة المكرمة – في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الإمارات الملعب ملعب لاوس القنوات الناقلة غير منقولة على شاشات التليفزيون

القنوات الناقلة لمباراة اليمن اليوم ضد لاوس للشباب

الكثير من الجماهير اليمنية يتساءلون عن القنوات الناقلة لمباراة اليمن ضد لاوس للشباب اليوم في تصفيات آسيا. وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة لتصفيات كأس آسيا منعت بث المباراة مباشرة من خلال شاشات التليفزيون. ويأتي ذلك الأمر بسبب امتناع قنوات البث الرياضي في دولة لاوس عن نقل مباريات المجموعة الثانية بسبب رفض المنتخبات المشاركة لدفع تكلفة حقوق البث.