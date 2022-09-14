نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد ، هو ما يريد التوصل إليه كافة الجماهير ممن سيشاهدون اللقاء عبر شاشات التلفاز وهم لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية في الوطن العربي والشرق الأوسط بل والعالم. وقبل انطلاق موعد مباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم الأربعاء الموافق 14-9-2022 ضمن مباريات الجولة 2 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022-2023 ، ومن خلال موقعنا “ثقفني” سنعمل على رصد جميع التفاصيل لما يخص تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم على النايل سات استرا هوت بيرد والأقمار المختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الإنجليزي اللندني لقاء من العيار الثقيل ضمن الجولة 2 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022، والتي سيسعى من خلالها الفريقين إلى خطف الثلاث نقاط من خلال تحقيق الفوز في أمسية الليلة، وذلك من أجل تعزيز موقف ترتيب المجموعة.

ويزداد البحث خلال الوقت الحالي من قبل الجميع عن ترددات القنوات المجانية الناقلة التي تنقل مباراة تشيلسي وسالزبورج اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا، وهوما ستجدونه أدناه.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة تشيلسي وسالزبورج اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر 14 من شهر سبتمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين، بينما ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وسالزبورج اليوم مجانا

وردتنا أخبار تُفيد أن هناك القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وسالزبورج اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية الأخرى ، فقد نشرت عدد من المواقع والصفحات قائمة تضم عدد من القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم مجانا. والتي جاءت كالآتي:

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا من خلالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وسالزبورج اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وسنتابع معكم تقديم المزيد بخصوص هذا الشأن خلال الوقت القادم. حيث سنعمل على رصد تغطية كاملة ومتابعة مستمرة بخصوص ملخص نتيجة أهداف مباراة تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم في الشوط الأول والثاني بدوري أبطال أوروبا.