نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة لمزاحمة الكبار.. موعد مباراة الباطن والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الباطن والنصر ، تستأنف مساء غدٍ الخميس 15 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، والتي انطلقت مساء اليوم الأربعاء، حيث يستضيف ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن السعودية، مواجهة قوية و”خادعة” في الوقت ذاته، تجمع فريقا النصر والباطن ، الساعيان للمكسب والنقاط الثلاث في مستهل مشوار دوري روشن السعودي للمحترفين ، من أجل الابتعاد عن قاع الجدول بالنسبة للسماوي مبكرًا، بينما يتعطش العالمي لانتصار جديد، سيسهم في إدخال الفريق إلى صراع الكبار الذي يضم حاليًا أندية الشباب والهلال والاتحاد .

قبل كل شيء ، نستعرض في التغطية المقبلة، جميع الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة الباطن والنصر والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي 2023 ، إضافة إلى تاريخ مواجهات الباطن والنصر .

مباراة الباطن والنصر

على وقع مواجهتي الموسم الماضي، وتحديدًا لقاء الدور الثاني المثير، يجدد فريقا النصر والباطن الموعد مع مواجهة جديدة.

وذلك لحساب مباريات الأسبوع الرابع من Saudi Pro League 2023 .

حيثما يسعى الفريقان كما أسلفنا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

التي قد تعبر بأصحاب القمصان السماوية بعيدًا ولو قليلًا عن دائرة الخطر!.

بينما يمنى الفرسان النفس بمكسب، سيدخله بنسبة كبيرة، إلى المربع الذهبي بين أندية القمة.

كانت مواجهتا الموسم الماضي بالنسخة الـ46 من دوري المحترفين السعودي ، قد انتهت بفوز فارس نجد.

إذ حقق الانتصار في الدور الأول بهدف تاليسكا.

إلا أن الإثارة كانت حاضرة وبقوة في لقاء الإياب، بعد أن حسمها العالمي بنتيجة (4-3).

عمومًا ، نستعرض فيما يلي ترتيب Roshn Saudi League 2023 قبل انطلاق مواجهات الجولة الرابعة :

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 4 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 5 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 6 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 7 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

وكما أسلفنا الذكر ، تنطلق مواجهات الأسبوع الرابع من البطولة السعودية مساء الأربعاء.

حيثما يلعب الفتح ضد مضيفه الطائي ( حاليًا الدقيقة 85.. والحتماوي متقدم (1-0) بهدف دينير غوميز ).

كما يواجه الشباب منافسه العدالة .

أما يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري، فيشهد إقامة 3 مباريات، تبدأ بمواجهة النصر والباطن .

فيما يلعب الاتحاد أمام ضيفه الخليج ، وفي نفس التوقيت يلتقي الاتفاق ضيفه نادي الرائد.

وستختتم الجولة يوم الجمعة، وذلك بلقاء التعاون وضمك ، وأيضًا أبها والفيحاء .

وأخيرًا مباراة الهلال ضد الوحدة .

نادي الباطن

نستهل تغطيتنا للحدث مع أصحاب الضيافة، نادي الباطن السعودي .

والذي يواجه ظروفًا صعبة مع بداية الموسم الجاري، حيث مُني السماوي بثلاث هزائم في الجولات الأولى.

حيثما سقط Al Batin Club أمام أندية الشباب والاتفاق بنتيجة واحدة (0-3)، بالإضافة إلى الفتح (0-5).

ويتذيل السماوي حاليًا ترتيب الدوري السعودي ، بلا رصيد من النقاط وبصافي (-11) هدفًا.

نادي النصر

في المقابل، يدخل نادي النصر السعودي ، مواجهة الأربعاء، وهو يعاني نسبيًا من تذبذب في الأداء.

بالتالي انعكس على النتائج في المباريات الثلاث الأولى للعالمي في الدوري السعودي الجديد .

إذ اكتفى Al Nassr FC بتحقيق انتصارين، وبأقل عدد من الأهداف، أمام كلًا من الوحدة وضمك.

إلا أن النادي تلقى هزيمة مفاجئة في آخر الدقائق من أمام التعاون في الجولة الثانية (0-1).

على كل الأحوال ، يحتل الفرسان المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وذلك برصيد 6 نقاط وصافي (1) هدف.

بحيث يفصله حتى الجولة الثالثة 3 نقاط وصافي (+10) أهداف عن الشباب المتصدر.

تاريخ مواجهات الباطن والنصر

تاريخيًا، ووفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت ناديا Al Batin vs Al Nassr إجمالي 10 مواجهات في الدوري السعودي .

فاز النصر في 7 مباريات، بينما حقق الباطن الانتصار في لقاءين.

إلا أن التعادل كان حاضرًا في مواجهة واحدة.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الباطن أمام النصر ، أحرز العالمي 26 هدفًا، بينما سجل السماوي 13 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز الفرسان النصراوية (7-0).

وهو ما حدث في مواجهة الدور الثاني من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2020.

وقد مثلت تلك النتيجة الانتصار الأكبر لـ النصر ضد الباطن .

في المقابل، كان أكبر فوز لـ الباطن ضد النصر بنتيجة (4-3).

والذي حدث خلال لقاء الإياب من دوري جميل السعودي للمحترفين موسم 2017/2016 .

موعد مباراة الباطن والنصر والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة اللقاء المرتقب للعالمي ، مساء الخميس، في تمام السابعة إلا الثلث ( 6:40 م ) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الثلث ( 5:40 م ) بتوقيت مصر، الرابعة إلا الثلث ( 3:40 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الباطن والنصر ، فسيقوم – كما المعتاد – الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) بالإفصاح عنه قبيل ساعات من الانطلاق.

سوف تقوم شبكة قنوات “إس إس سي” الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD .

أما عن معلق مباراة الباطن والنصر ، فوفق ما أعلنته شركة الرياضية السعودية ، سيكون المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي .

الخاتمة

في الختام ، نكون قد عرضنا لكم مختلف التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة النصر والباطن والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم الثامن وأربعين من الدوري السعودي للمحترفين ، إلى جانب تاريخ مواجهات النصر والباطن .