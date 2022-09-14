نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية للشباب .. “الآن” موعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم موعد مباراة السعودية أوزبكستان اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 – 2023 تحت 20 عام و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يخوض منتخب السعودية للشباب مباراة الجولة الثانية أمام نظيره أوزبكستان. والتي من المقرر تستضيف فعاليات نهائيات البطولة الآسيوية بحلول عام 2023. ويلتقي منتخب السعودية ضد أوزبكستان على أرضية ملعب ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. وذلك خلال الموعد الذي سنتعرف عليه في السطور التالية.

مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم

وتأتي مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في إطار مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عامًا. حيث خاض المنتخب السعودي مباراة الجولة الأولى أمام نظيره جزر المالديف والذي فاز عليه بنتيجة ساحقة. حيث انتهت المباراة بفوز منتخب السعودية للشباب 11 – 0. وذلك خلال اللقاء الذي مساء يوم الأحد الماضي الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر. وبهذه النتيجة يكون منتخب السعودية للشباب قد حقق أول ثلاث نقاط له بقيادة مدربه الفني صالح المحمدي.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب السعودية ضد أوزبكستان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2022 – 2023. مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر الجاري. حيث تقام المباراة خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:15 مساءً مصر في تمام الساعة 5:15 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:15 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:15 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية للشباب ضد أوزبكستان

وتذاع مباراة الجولة الثانية التي تجمع بين منتخب السعودية للشباب ضد أوزبكستان عبر قناة 1 SSC السعودية الرياضية. كما أنه سيتم بث المباراة أيضًا عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب وقناة الرياضية الأولى السعودية. وفي سياق ذلك يمكنكم متابعة أحداث اللقاء من خلال التردد التالي.

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة السعودية اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة أوزبكستان ضد السعودية على قناة SSC قمر عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

تفاصيل بطاقة مباراة السعودية ضد أوزبكستان اليوم

المباراة منتخب السعودية ضد أوزبكستان البطولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عام الموعد والتوقيت مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر 2022 – في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة – في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات الملعب ستاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية القنوات الناقلة قناة SSC الرياضية – قناة السعودية الرياضية

منتخب السعودية للشباب

واستعد منتخب السعودية للشباب لمواجهة نظيره أوزبكستان بتدريبات فنية وبدنية ومرانًا استرجاعيًا وتيكتيكيًا. أجراها اللاعبون على ملعب الأمير محمد بن فهد. وذلك بقيادة المدير الفني للمنتخب والجهاز المساعد.