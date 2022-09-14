انت الان تتابع خبر مدير الكرة بفاركو يطمئن على الغزال وسيف تيرى فى قطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -حرص عاطف حفنى مدير الكرة بفاركو على الاطمئنان هاتفياً على الثنائى عمرو جمال وسيف تيرى مهاجما الفريق اللذان يعودان للقاهرة فى نهاية شهر سبتمبر الجارى، بعد خوض المرحلة الأخيرة من التأهيل من جراحة الرباط الصليبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة بقطر.



ويتواجد اللاعبان فى الدوحة لمدة 25 يوماً للاطمئنان على الجراحة وفترات التأهيل، على أن ينتظم الغزال وتيرى فى التدريبات الجماعية فور العودة للقاهرة استعداداً لبداية الموسم الجديد.



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تدريباته الجماعية يوم 18 سبتمبر الجاري ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.



جدير بالذكر أن نادي فاركو أنهي موسمه الأول في الدوري الممتاز محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه في 9 مباريات وتعادله في خمسة عشر مباراة وخسارة عشر مباريات.