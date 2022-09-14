كولر رفض التعاقد مع هذا اللاعب خلال الميركاتو الصيفي 2022

كولر رفض التعاقد مع هذا اللاعب

وأوضح الإعلامي المعروف أمير هشام، أن كولر المدير الفني للفريق الأحمر، أنه رفض التعاقد مع فايز سُليماني لاعب منتخب جُزر القمر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد، مضيفاً أن السويسري تابع اللاعب الفترة الماضية من أجل اتخاذ قرار التعاقد معه من عدمه، وأكد أن الفريق ليس في حاجة إلى خدماته.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي “ديربي مع أمير هشام” على إذاعة القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يحسم السويسري مصير التعاقد مع الكولومبي جارلان بيريرا نجم أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، وذلك اليوم بعد الإطلاع على التقارير الخاصة به، لمعرفة مدى إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنه يوجد لاعب من الدوري السويسري معروض على الأهلي، ومن المنتظر أن يحسم كولر موقفه أيضًا، سواء بضمه أو عدم التعاقد معه.

الأهلي

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد للموسم الكروي الجديد بالتعاقد مع صفقات مميزة وقوية، بعدما نجح في التعاقد مع كولر من أجل تولي مهمة القيادة الفنية للأحمر الفترة المقبلة.