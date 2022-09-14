من وش القفص.. مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع 10 لاعبين والإعلان غداً

وقال رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في مقر النادي في ميت عقبة: “جيوسفالدو فيريرا يختار الصفقات ونقوله تعظيم سلام، تعاقدنا مع صفقات من وش القفص وتركنا الصفقات قعر القفص لغيرنا، الإعلان عن الصفقات ستكون من خلال أمير مرتضى وسيعلن عنها غدًا الخميس”.

حقيقة طلب أوباما نفس راتب زيزو

وكشف مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي، حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن مطالبة اللاعب يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق بالحصول على نفس راتب أحمد زيزو نجم الفريق، حيث أكد أن هذا الحديث غير حقيقي ولم يطلب أوباما بنفس عقد زيزو.

الحجز على أرصد الزمالك والصفقات

وتحدث رئيس نادي الزمالك عن أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك خلال الساعات الماضية من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق بعد حصوله على أحكام قضائية، حيث قال منصور: “وزير الشباب والرياضة طلب منّي بوضع الفلوس في البنك بسبب المخالفة، وكنت أرفض بسبب ممدوح عباس وإمكانية الحجز على أرصدة النادي (إيه رأيك يا سيادة الوزير دلوقتي؟، وبالعند في ممدوح عباس تمكنا من إنهاء 10 صفقات”.

يذكر أن نادي الزمالك قد أعلن من قبل التعاقد مع اللاعب المغربي زكريا الوردي قادما من الدوري الوردي، واللاعب السنغالي إبراهميا نداي اللذان شاركا في مباراة الهلال السعودي الماضية في كأس سوبر لوسيل بقطر، كما أعلن عن عودة الحارس محمد صبحي، وذكرت مصادر أن الزمالك اقترب من ضم كلا من ” عمر جابر، ودونجا من بيراميدز، ومصطفي الزناري، وعمرو السيسي من الجيش”.