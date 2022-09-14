أبرزها نجم برتغالي.. خالد الغندور يكشف تفاصيل صفقات الزمالك الجديدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية

خالد الغندور يكشف تفاصيل صفقات الزمالك الجديدة

وصرح “خالد الغندور” بأن نادي الزمالك يقترب من إنهاء 3 صفقات نارية، للاعبين مواليد 2001 و2003 و2005، وتقوم إدارة القلعة البيضاء بمفوضات مع اللاعبين في الوقت الحالي على أن يتم التعاقد خلال الأيام القادم، ويتم الإعلان بصورة رسمية عن انضمام اللاعبين الجديد، وأوضح الغندور بأن الزمالك سيقيدهم تحت السن، ولن يسمح لهم جميعًا بالمشاركة في الدوري خلال الموسم الجديد، ولكن من المحتمل مشاركتهم في البطولة الأفريقية.

خالد الغندور يكشف تفاصيل صفقات الزمالك الجديدة

وأضاف غندور، بأن فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، يسعى لتواجد 24 لاعب فقط في الملعب، ويحرص على ألا تتجاوز القائمة عدد 31 لاعب، وأوضح غندور تفاصيل انضمام اللاعب “أحمد أيمن منصور” إلى صفوف نادي الزمالك، مؤكدًا بأنه ينضم إلى الزمالك بعد انتهاء الموسم القادم، وأنه ينضم إلى طلائع الجيش لأداء الخدمة العسكرية، وأكد غندور بأن عقد أحمد أيمن منصور ارتفع ليصبح 4 مواسم وليس 3 فقط.