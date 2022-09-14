نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر.. تفاصيل وموعد مباراة الطائي والفتح والتشكيل المتوقع وترتيب جدول الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل نادي الطائي نظيرة الفتح في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن، وأصبح البحث عن موعد مباراة الطائي والفتح من أهم الموضوعات، من قبل جماهير الفريقين لمعرفة تفاصيل اللقاء الذي يأتي قبل مباراة الشباب والعدالة لحساب نفس الجولة، يدخل صاحب الأرض والجمهور نادي الطائي اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل الدخول في منافسة الكبار، فالفريق قبل المباراة يحتل المركز أل 7 برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وتلقى الخسارة في المباراة الثالثة، بينما منافسة الليلة فريق الفتح يحتل المركز أل 6 برصيد 3 نقاط، من فوز وهزيمتين، ويرغب في تحقيق الفوز أيضاً من أجل تحسين مركزة في ترتيب جدول الدوري، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين والقناة ومعلق اللقاء.

موعد مباراة الطائي والفتح

15.55 : الثالثة و55 دقيقة مساءً بتوقيت غرينتش.

17.55 : الخامسة و55 دقيقة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

18.55 : السادسة و55 دقيقة مساءً بتوقيت أـم القرى مدينة مكة المكرمة.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة فقط وحصرياً عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، وتحديداً قناتي SSC HD 1 / 5 بتعليق المعلق السعودي محمد الخامسي.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

التشكيل المتوقع للطائي اليوم ضد الفتح

حراسة المرمى : – فيكتور براجا.

خط الدفاع : – كوليزفاي، حسن الجبيري، عبد الكريم السليمان، عبد العزيز مجرشي.

خط الوسط : – جوميز، أمير سعيود، عبد العزيز الحربي، كنوليدج موسونا، محمد حرزان.

خط الهجوم : – مبينزا.

التشكيل المتوقع للفتح ضد الطائي اليوم

حراسة المرمى : – رينيه جاكوب.

خط الدفاع : – توفيق بوحميد، نواف بوشل، فران فليت، مروان سعدان.

خط الوسط : بيتروس، سفيان دبكة، محمد الفهد، مراد باتنا، كويفا.

خط الهجوم : – أيمن الخليف.

تذاكر مباراة الطائي ضد الفتح

أعلن نادي الطائي السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن توفير أولوية للحجز للتذاكر البيتية قبل طرحها للجمهور العادي.

موعد مباراة الطائي والفتح اليوم في الدوري