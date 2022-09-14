نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “alsdara” موعد مباراة العدالة والشباب “دوري روشن 4” الليوث جاهزون للصدارة المنفردة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء شرقي المملكة، موعد مباراة العدالة والشباب في الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري المحترفين السعودي دوري روشن، اللقاء يجمع المتصدر ويتمثل في شيخ الأندية الشباب، ضد صاحب المركز قبل الأخير العائد من جديد لدوري الكبار نادي العدالة السعودي، يسعى أصحاب الأرض والجمهور الليلة في إيقاف قطار الشباب المنطلق بسرعة كبيرة منذ البداية، ويأملون في تحقيق الفوز الليلة أو على الأقل نقطة التعادل التي سوف تكون مرضية للجماهير، التي حرصت على الدخول على موقع حجز تذاكر المباراة وشراء التذاكر، بهدف تشجيع الفريق غفي موقعة الشباب الصعبة وفيما يلي الموعد وتفاصيل المباراة.

موعد مباراة العدالة والشباب

يدخل الشباب السعودي المباراة وهو محقق العلامة الكاملة في المباريات الثلاث مما منحه صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بالمشاركة مع نادي الهلال الذي سيلعب في نفس الجولة الرابعة لقاء يجمع الهلال ضد الوحدة السعودي ولكن فارق الأهداف لصالح الشباب الذي سجل لاعبوه 11 هدف ولم تتلقى شباكه أي أهداف حتى الآن، بينما فريق العدالة فيحتل المركز أل 15 برصيد نقطة واحدة من تعادل في مباراة وخسر في اللقاءين الآخرين ولم يستطع الفريق أحراز أي هدف وسكنت شباكه 4 أـهداف وفيما يلي توقيت المباراة.

توقيت مباراة الشباب والعدالة اليوم

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت جرينتش. 20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا. 21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من السعودية، الكويت، قطر، العراق.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة الهامة عبر قناتي ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق السعودي جعفر الصليح، كما تنقل على قناة sschd 5 بتعليق نفس المعلق.

ترتيب دوري روشن قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

مباراة العدالة ضد الشباب

تاريخياً يتفوق الليوث على فريق العدالة فقد تواجه الفريقين في 4 مباريات قبل هذا اللقاء، فاز بهم جميعاً الشباب مبارتين في الدوري ومثلهما ودياً، سجل الشباب 12 هدف بينما سجل العدالة 47 أهداف فقط.

رابط حجز تذاكر مباراة العدالة والشباب

أعلن نادي العدالة السعودي عبر موقعة الإلكتروني عن فتح موقع حجز تذاكر المباراة للجماهير منذ يومين، من أـجل أن يدخل الجمهور ويحجز تذاكر اللقاء وحدد أسعار التذكرة، وأعلن عن العديد من الجوائز التي ستقدم في المباراة وفاعليات يوم اللقاء.

موعد مباراة العدالة والشباب