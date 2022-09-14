انت الان تتابع خبر مباريات اليوم الأربعاء.. تعرف على القنوات الناقلة لمواجهات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - 9مباريات تقام اليوم في إطار ختام الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

وانطلقت الجولة الثانية من دور المجموعات أمس، وكانت أبرز النتائج فوز بايرن ميونيخ بهدفين دون رد على حساب برشلونة، وفوز ليفربول بقيادة محمد صلاح على حساب أياكس الهولندي.

ميلان: دينامو زغرب – 6:45 مساء – قناة بي أن سبورتس 1 بريميوم.

شاختار: سيلتيك – 6:45 مساء – قناة بي أن سبورتس 2 بريميوم.

ريال مدريد : لايبزيج – 9 مساء – قناة بي أن سبورتس 1 بريميوم.

مكابي حيفا: باريس سان جيرمان – 9 مساء – قناة بي أن سبورتس 2 بريميوم.

مانشستر سيتي : بوروسيا دورتموند – 9 مساء – قناة بي أن سبورتس 3 بريميوم.

تشيلسي: سالزبورغ – 9 مساء – قناة بي أن سبورتس اكسترا 1.

يوفنتوس : بنفيكا – 9 مساء – قناة بي أن سبورتس اكسترا 2.

كوبنهاجن: أشبيلية – 9 مساء – قناة بي أن سبورتس 2 انجليزي.

رينجيرز : نابولي: 9 مساء – قناة بي أن سبورتس 3 انجليزي.