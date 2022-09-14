بهدف قاتل.. ليفربول ينجو من فخ أياكس

بهدف قاتل.. ليفربول ينجو من فخ أياكسنجا ليفربول الإنجليزي من فخ ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بتغلّبه عليه (2-1) في اللحظات الأخيرة من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النجم المصري محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 17 وبعدها بعشر دقائق أدرك الغاني محمد كودوس التعادل لأياكس.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز القاتل لليفربول.

واستعاد ليفربول وصيف النسخة الماضية، إتزانه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على ملعب مضيفه نابولي 1 -4.

ويمتلك أياكس ونابولي وليفربول 3 نقاط ولكن بمقدور نابولي أن ينفرد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه الأربعاء بغلاسكو رينجرز.