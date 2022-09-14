ليفركوزن يقتنص فوزاً قاتلاً من أتلتيكو مدريد

ليفركوزن يقتنص فوزاً قاتلاً من أتلتيكو مدريدحقق باير ليفركوزن فوزاً مفاجئاً على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد في الدقائق الأخيرة من مباراتهما ببطولة أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وعلى ملعب باي أرينا، حسم ليفركوزن فوزه على أتلتيكو في أخر ست دقائق حيث تقدم روبرت أندريش بهدف في الدقيقة 84 ثم أضاف موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ويتصدر كلوب بروج المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ثم ليفركوزن برصيد 3 نقاط، ثم أتلتيكو برصيد 3 نقاط، ورابعاً بورتو بدون أي نقطة.

