قطار بايرن يدهس برشلونة في دوري الأبطال

قطار بايرن يدهس برشلونة في دوري الأبطالفاز بايرن ميونخ الألماني على ضيفه برشلونة الإسباني 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيطر برشلونة على المباراة في الشوط الأول، وفي بداية الثاني استغل بايرن هفوات دفاعية خلال 4 دقائق وتقدم بهدف سجله لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 51 وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث فاز في الجولة الأولى على إنتر ميلان بهدفين نظيفين، وتوقف رصيد برشلونة عند ثلاث نقاط حصدها من فوزه على فيكتوريا بلزن 5 - 1 في الجولة الأولى.