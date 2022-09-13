نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “makani.com” رابط تذاكر الأهلي وأحد في دوري يلو منصة مكاني أحجز التذكرة naw في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تذاكر الأهلي وأحد في الجولة الخامسة من مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي دوري يلو، من أهم موضوعات البحث اليوم من قبل جماهير الراقي التي تمني النفس بعودة معشوقها لدوري المحترفين دوري روشن، اللقاء المقرر له الجمعة القادمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة، يدخل الراقي المباراة وعينه على الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة فالفريق قبل اللقاء يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من 4 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة، بينما منافسة نادي أحد يحتل المركز التاسع بنفس رصيد الأهلي 5 نقاط ولكن فارق الأهداف لصالح أحد.

تعادل الأهلي في الجولة الرابعة مع فريق العروبة، بينما حقق أحد الفوز على العين في الجولة الماضية، اللقاء المرتقب الذي سيقام يوم 2022/09/16 في تمام الساعة 20.30 بتوقيت مكة المكرمة، وينقل عبر قنوات ksa الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري يلو وفيما يلي طريقة حجز التذاكر وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد أحد وتلعب مباراة الهلال الوحدة في نفس اليوم يوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري روشن.

رابط تذاكر الأهلي وأحد

الدخول على رابط منصة مكاني لحجز التذاكر makani.com .

الضغط على تسجيل الدخول وتحديد مباراة الأهلي وأحد.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وتحديد رقم المقعد.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ثم النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأحد

الفئة الموحدة 20 ريال. الفئة الممتازة 50 ريال. الفئة الفضية 100 ريال. الفئة الذهبية 200 ريال.

رابط تذاكر الأهلي وأحد بدوري يلو

تحتشد جماهير أهلي جدة في المدرجات من أجل مؤازرة فريقها على أمل العودة الموسم القادم إلي مكانه الطبيعي بين كبار أندية المملكة، فالأهلي له تاريخه الكبير فهو قلعة الكؤوس، وطبيعي أن يكون في دوري روشن، وينافس على اللقب وفيما يلي موعد المباراة بتوقيت الدول العربية.

بطاقة مباراة الأهلي ضد أحد