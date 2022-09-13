نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا 2022 والموعد القنوات الناقلة بقيادة محمد صلاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا 2022 حيث يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم في هذا التوقيت مباراة قوية من العيار الثقيل، والتي تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره فريق أياكس الهولندي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، وفي هذا التوقيت تزداد عمليات البحث من قبل المتابعين لكي يتم التعرف على موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022، لكي يتم متابعة أحداث Follow the Liverpool match against Ajax التي يستضيفها فريق ليفربول الإنجليزي من خلال ملعب آنفيلد معقل الريدز، في مباراة يسعى كلا الفريقين إلى اقتناص الفوز بها والحصول على ثلاث نقاط هامة. وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022.

موعد مباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا 2022

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي إلى استضافة نظيره فريق أياكس الهولندي من خلال معقله أنفيلد في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022 هذه النسخة القوية، حيث يرغب ليفربول في تعويض الخسارة الكبيرة التي قد تلقاها في الأولى، وذلك بعدما خسر في الجولة الأولى أمام نابولي يوم الأربعاء الماضي برباعية مقابل هدف، فيما قد تمكن فريق حقق أياكس أمستردام من تحقيق الفوز على رينجرز الاسكتلندي برباعية نظيفة، ومن المقرر أن تقام المباراة القوية بين ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول ضد أياكس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 20:00 مصر

21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آنفيلد

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا؟ ونجد أن فريق ليفربول يدخل هذه المباراة في المركز الثالث بدون نقاط، بينما يتواجد فريق أياكس أمستردام الهولندي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعدما قد تمكن من تحقيق الفوز على رينجرز الاسكتلندي، حيث سجل أربعة أهداف ولم يستقبل أي هدف، ويمكن أن يتم متابعة أحداث المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة بي إن سبورت الفضائية القطرية؛ قناة بين سبورت بريميوم 2 Bein sport premium HD والتي تعتبر هي الناقل للحصول لكافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذه النسخة في الشرق الأوسط.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 2 Bein sport premium HD

القمر الصناعي تردد معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11013 (H) 27500 5/6

تردد قناة beIN Sports 2 HD Premium على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أياكس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، إليوت، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.