نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لذا يسأل الكثير عن موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، نظرا لأن تلك المباراة هي أبرز مباريات اليوم، لذا سوف ننقل لكم موعد هذه المباراة مع القنوات المقررة لنقلها، وتردد تلك القنوات نظرا لأنه متبقي فقط عليها سوى عدة ساعات، ويريد الجميع أن يضبط هذه القنوات كي يستمتعوا بمشاهدتها اليوم، وهذه المباراة هي أهم مباريات الجولة الثانية بسبب التاريخ الكبير الذي يجمع بين الفريقين، وموعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة هو الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة في الكرة الأرضية، وكانت المواجهات الأخيرة التي جمعت الفريقين قد شهدت تفوقا ملحوظا للبافاري، فبعد الفوز على نتيجة برشلونة بنتيجة 2/8 في الموسم قبل الماضي، جاءت المباراة الثانية في الموسم الماضي ليشهد فوز الفريق الألماني بنتيجة 0/3.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

يختلف موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة من دولة إلى أخرى، حيث أنه من المقرر أن تعرض اليوم الموافق الثلاثاء في مصر في التاسعة مساء، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والعاشرة بتوقيت السعودية، وتعتبر قنوات بي إن سبورت هي القنوات الرسمية التي تنقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا سواء أكانت في شمال إفريقيا أو حتى في الشرق الأوسط كله، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الليلة

من المقرر أن تعرض قناة بي ان سبورت بريميم 1 مباراة اليوم على الترددات التالية:

تردد قناة بي ان سبورت بريميم 1 على نايل سات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة:

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

2. تردد قناة بي ان سبورت بريميم 1 على سهيل سات:

التردد: 11547.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

ولضبط هذه القناة يكون من خلال فقط الريموت، ونجلب أولا القائمة الرئيسية ومنها نضع تلك الترددات الجديدة في خانة التردد الجديد، ويليها باقي البيانات الأخرى، ثم نحفظ تلك البيانات من الضغط على مربع حفظ.

تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ

تعتبر تلك المباراة هي المباراة رقم 14 بين تلك الفريقين، وقد فاز فريق بايرن ميونخ في تسعة مباريات منهم، وقد فاز الفريق الآخر في اثنين منهم، والباقي قد شهدت نتيجة التعادل بين الفريقين، وتعتبر مباراة اليوم هي الأكثر تشويقا في مباريات المجموعة الثانية، بسبب الذكريات الماضية بين الفريقين، وكلا الفريقين يمتلكان مجموعة من أمهر اللاعبين في كرة القدم، مثل روبرت ليفاندوفسكي في البرسا وكذلك السنغالي ساديو ماني في البافاري، وقد تأهل فريق برشلونة في تلك المباراة بعد فوزه في المباراة السابقة مع فريق فيكتوريا بليزن بخمسة أهداف أمام هدف واحد للفريق الآخر.