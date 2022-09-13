نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانفراد بالصدارة.. موعد مباراة العدالة والشباب الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العدالة والشباب ، تفتتح مساء يوم غدٍ الأربعاء 14 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، حيث يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف السعودية، مواجهة هامة ومرتقبة، تجمع ناديا الشباب والعدالة ، يسعى من خلال الليوث إلى تعزيز تصدرهم لجدول الموسم الجديد من بطولة دوري روشن السعودي ، بينما يطمح العائد مجددًا إلى المسابقة الأهم والأقوى خليجيًا وعربيًا، إلى الخروج من النفق المظلم في مؤخرة الترتيب رفقة نادي الباطن حاليًا.

قبل كل شيء ، سنتناول خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة العدالة والشباب والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في النسخة الـ47 من دوري المحترفين السعودي 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات العدالة والشباب .

مباراة العدالة والشباب

جماهير شيخ الأندية السعودية، على موعد مساء الأربعاء، مع قمة كروية جديدة في Saudi Pro League 2023 .

حيثما لقاء الشباب والعدالة ، في ثاني مباريات اليوم الأول عن الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب أو الدور الأول.

ويأمل أنصار الضيوف، في مواصلة انتصارات فريقهم، للمباراة الرابعة على التوالي.

من ثم المضي قدمًا نحو لقب غائب عن خزائن فخر الوطن منذ موسم 2012/2011 .

من جهة أخرى ، يسعى العدالة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الأربعاء.

من أجل تسجيل الانتصار الأول لهم، في المشاركة الثانية في تاريخ النادي القادم مدينة الإحساء شرقي المملكة.

عمومًا ، نستعرض فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 قبل انطلاق مواجهات الجولة الرابعة :

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

وكما أسلفنا، تنطلق لقاءات الأسبوع الرابع من Roshn Saudi League 2023 مساء الأربعاء المقبل.

إذ تسبق مواجهة الشباب والعدالة ، مباراة الطائي والفتح .

ولحساب اليوم الثاني (الخميس)، تقام 3 مباريات، فيلعب الباطن أمام ضيفه النصر .

كما يخوض مواجهة هامة الاتحاد ضد الخليج ، ونفس التوقيت تلعب مباراة الاتفاق والرائد .

قبل أن تختتم الجولة يوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري، بإقامة 3 مواجهات أيضًا.

فيواجه التعاون ضيفه ضمك ، وفي نفس التوقيت يلعب أبها أمام الفيحاء .

وفي الأخير ، تقام مباراة الهلال والوحدة .

نادي العدالة

مع أصحاب الديار نادي العدالة السعودية ، نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

حيثما يدخل الفريق “الإحساوي” مواجهة الأربعاء ، وعينه على النقاط الثلاث الأولى في المسابقة.

لاسيما بعد تلقيه خسارتين في الجولتين الأوليين، من أمام الاتحاد ثم الطائي (0-1) على الترتيب.

قبل أن يتعادل سلبيًا مع الخليج في الجولة الماضية.

وبصفة عامة ، يحتل Al Adalah Saudi Club المرتبة الـ15 من جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 .

وذلك برصيد نقطة يتيمة، وصافي (-4) أهداف.

يفصله نقطة وحيدة عن الباطن متذيل الترتيب الحالي.

نادي الشباب

من ناحية أخرى ، يطمح نادي الشباب السعودي وجماهيره، في مواصلة مسيرة الانتصارات الناجحة.

خاصةً بعد نجاحه في إلحاق هزائم ثقيلة بنادي الباطن (3-0).

علاوة على أبها والطائي في الجولتين الأخيرتين بنتيجة واحدة (4-0).

نتيجة لذلك ، أصبح ᴀʟꜱʜᴀʙᴀʙ ꜱᴀᴜᴅɪ ᴄʟᴜʙ على رأس جدول ترتيب المسابقة، برصيد 9 نقاط وصافي (11) هدفًا.

وهو بالمناسبة الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في الموسم الحالي.

وذلك بفارق 6 أهداف عن حامل اللقب “الهلال”، وصيف الترتيب.

تاريخ مواجهات العدالة والشباب

تاريخيًا، وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين Al Adalah vs Al Shabab ، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني”، جمع الناديين إجمالي 4 لقاءات.

بينهم مواجهتين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2019 ، وأخرتين وديتين.

حقق الشباب الفوز في كافة المواجهات الأربع.

أما على مستوى الأهداف المسجلة ، في مواجهات العدالة أمام الشباب ، فقد أحرز فريق العاصمة السعودية 12 هدفًا، بينما سكنت شباكه هدفين فقط.

من ناحية أخرى ، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، فكانت فوز الليوث بنتيجة (5-1).

والتي تحققت في مواجهة الفريقين الودية، ضمن استعدادات الأندية السعودية ، في 24 يوليو 2020.

وقد مثلت تلك النتيجة ، الفوز الأكبر لـ الشباب ضد العدالة ، في تاريخ لقاءات الجانبين.

أما عن آخر مواجهة ضمت العدالة ضد الشباب ، فكانت في 19 أغسطس الماضي، وانتهت بانتصار الليوث بنتيجة (2-1).

سجل هدفي الشباب الوافد الجديد لاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا “هداف الموسم الجاري بالتقاسم مع زميله كارلوس جونيور (3 أهداف)”، وأضاف لاعب الوسط السعودي المخضرم نواف العابد الهدف الثاني من ركلة جزاء.

بينما أحرز الصفقة الكولومبية الجديدة رينالدو لينيس هدف العدالة الوحيد.

موعد مباراة العدالة والشباب والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة القوية و”الخادعة” لشيخ الأندية ، مساء الأربعاء، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة العدالة والشباب ، فوفق ما اعتدناه يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) بالكشف عن هوية حكام المواجهات قبيل ساعاتٍ من انطلاقها.

سوف تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، وذلك عبر قناة SSC1 HD على الأرجح.

في سياقٍ متصل ، وبشأن معلق مباراة العدالة والشباب ، فلم تفصح شركة الرياضة السعودية بعد عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

في الختام ، عرضنا لكم آخر المستجدات والكواليس والتفاصيل حول موعد مباراة الشباب والعدالة والقنوات الناقلة ، إضافة مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الشباب والعدالة .