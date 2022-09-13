tickets.alhilal موقع تذاكر الهلال والوحدة الجولة 4 وموعد مباراة الهلال والوحدة والتشكيل

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عمر شويل - جدة موقع تذاكر الهلال والوحدة في مباراة الجولة الرابعة من مباريات دوري روشن 2023/2022، تنتظر جماهير الموج الأزرق فتح الموقع لحجز التذاكر للاحتفال مع لاعبيها في ملعبها الملز، بعد أن توج بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري في قطر بالفوز 4-1 بركلات الترجيح، والزعيم يدخل اللقاء بعد أن حقق العلامة الكاملة في المباريات الثلاث التي لعبها في الدوري، ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري بعد الشباب صاحب الصدارة بنفس الرصيد 9 نقاط، ولكن الشباب يتفوق بفارق الأهداف عن الزعيم.

يدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية بعد التتويج بكأس سوبر لوسيل، ويرغب في أستثمار الحالة المعنوية العالية هذه في مسابقة الدوري، والفوز على فريق الوحدة، الذي يحتل قبل هذا اللقاء المركز الحادي عشر، برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في لقاء وحيد من اللقاءات الثلاث التي لعبها وتلقى الخسارة في مباراتين، سجل الفريق 2 وسكنت شباكه هدف واحد، رابط حجز التذاكر الباطن والنصر فتح الآن للحجز لحساب نفس الجولة الرابعة من الدوري.

موقع تذاكر الهلال والوحدة

الدخول على موقع الهلال لحجز التذاكر على الإنترنت tickets.alhilal.

من الصفحة الرئيسية الضغط على تسجيل الدخول.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع للحجز.

تحديد مباراة الهلال والوحدة ثم تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شراءها ورقم الكرسي.

دفع قيمة التذكرة أون لاين لتأكيد الحجز ثم النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة

حراسة المرمى “عبد الله المعيوف”.

خط الدفاع ” محمد جحفلي، سعود عبد الحميد، علي البليهي، ياسر الشهراني”.

خط الوسط ” كويلار، كاريلو، سلمان الفرج، سالم الدوسري”.

خط الهجوم ” إيجالو، موسى ماريجا”.

رابط حجز تذاكر الهلال والوحدة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعكم ثقفني نحن نتابع الموقع الرسمي للهلال السعودي على منصة تويتر، وفي حالة فتح رابط الحجز سوف نخبركم في حينه، حتى تتمكن الجماهير العاشقة للزعيم من الدخول وحجز التذاكر.

موعد مباراة الهلال والوحدة