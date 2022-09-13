برشلونة والبايرن مباشر دقيقة بدقيقة.. القنوات الناقلة لعبة برشلونة وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot

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القنوات المفتوحة الناقلة بث مباشر برشلونة وبايرن ميونخ يلا شوت

رياض - احمد صلاح - بث مباشر برشلونة وبايرن ميونخ Barcelona vs Bayern Munich، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو ملعب أليانز أرينا لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وبايرن ميونخ، في لقاء خاص في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي اثنان من أكبر الأندية في كرة القدم الأوروبية في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، حيث يستضيف بايرن ميونيخ فريق برشلونة في المجموعة الثالثة، بعد أن افتتح بايرن مبارياته بفوزه 2-0 على إنتر ميلان الأربعاء الماضي، بينما فاز برشلونة 5-1 على فيكتوريا بلزن في كامب نو في مباراته الأولى بمسابقة 2022-23 من دوري الأبطال.

بث مباشر برشلونة، تم إقصاء بايرن بشكل مفاجئ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد فياريال، لكنهم فازوا ست مرات بهذه المسابقة، وكان آخر نجاح لهم في موسم 2019-20، عندما حقق فوزًا 1-0 على باريس سان جيرمان في النهائي، مشاهدة مباراة برشلونة اليوم يلا شوت.

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بث مباشر برشلونة وبايرن ميونخ yalla kora

سيتم اعتبار أبطال البوندسليجا مرة أخرى كفائزين محتملين هذا الموسم، وقد حققوا بداية مثالية في موسم المجموعة C الأسبوع الماضي، حيث حققوا فوزًا 2-0 على إنتر ، حيث افتتح ليروي ساني التسجيل قبل هدف مرماه من دانيلو أخذ أمبروسيو المباراة بعيدًا عن أصحاب الأرض، في الواقع ، لم ينتصر بايرن في الدوري الألماني منذ 21 أغسطس، رغم أنه تعادل في آخر ثلاث مباريات له ضد بوروسيا مونشنجلادباخ ويونيون برلين وشتوتجارت.

تقدم فريق جوليان ناجيلسمان مرتين أمام شتوتجارت يوم السبت ، لكن ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من سيرهو جيراسي أدت إلى تقاسم النقاط في التعادل 2-2 ، لذلك لم يكن العملاق الألماني في حالة تأهب تام في بداية الموسم، كما واجه فريق Der FCB برشلونة في دور المجموعات بمسابقة 2021-22 ، حيث فاز 3-0 على أرضه و3-0 خارج أرضه ، ولم يهزم الفريق الكتالوني منذ ذهاب نصف النهائي خلال 2014-15 الفوز في آخر أربع مباريات بين الجانبين.

فشل برشلونة في اجتياز مراحل المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الرابعة فقط في تاريخه، وأثبت أنه أول خروج له في تلك المرحلة منذ موسم 2000-21.

لا مفر من حقيقة أن موسم 2021-22 أثبت أنه موسم اختبار للعمالقة الكتالونيين ، لكن فترة الانتقالات الصيفية الرائعة ساهمت في بداية قوية لهذه الحملة.

حقق فريق تشافي فوزًا 5-1 على فيكتوريا بلزن في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاث مرات، وسيواجه اللاعب البولندي الدولي الآن النادي الذي تركه خلال الصيف بعد 344 هدفًا في 375 مباراة.

كما فاز برشلونة بنتيجة 4-0 على قادس في الدوري الإسباني يوم السبت ، مما جعلهم يتصدرون جدول الترتيب مؤقتًا ، وقد انتصروا الآن في مبارياتهم الخمس الأخيرة في جميع المسابقات ، مما يعني أن الثقة ستكون عالية قبل هذا. قضية أوروبية بارزة.

آخر مرة فاز فيها بلوجرانا بدوري أبطال أوروبا في 2014-15 ، بفوزه على يوفنتوس في النهائي ، لكنهم يبدون جاهزين لخوض تحدٍ قوي هذا الموسم ، مع تشكيل تشافي فريقًا مليئًا بالجودة ، وإضافة ليفاندوفسكي ، كما يعلم بايرن. حسنًا جدًا ، منحهم مركزًا مهاجمًا على مستوى عالمي.

مشاهدة لعبة برشلونة وبايرن ميونخ يلا شوت Barcelona HD

موعد مشاهدة برشلونة وبايرن ميونخ ستكون اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، حيث من المقرر أن تنطلق في التوقيتات:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

لعبة برشلونة وبايرن ميونخ يلا شوت live stream

البث المباشر لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ سينقل عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري ابطال اوروبا، حيث أعلنت الشبكة عن نقل المباراة مباشرة عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1 “BeIN premium 1” بتعليق صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

هل تبث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر عبر تطبيق بي ان كونكت bein connect ؟

نعم، يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بدون تقطيع جودة 1080p، ولكن بإشتراك مدفوع مسبقاً، كما يذكر أن الخدمة متاحة فقط مع الإشتراك الفضائي.

أسهل طريقة لمشاهدة بث مباشر برشلونة وبايرن ميونخ تطبيق TOD ؟

أطلقت مؤخراً مجموعة beIN الإعلامية، منصة تود (TOD) وهي منصة تتيح للمشتركين إمكانية مشاهدة المباريات الحصرية لأغلب البطولات والدوريات الأوروبية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وبجودة عالية تصل إلى 1080p ولكن بإشتراك شهري بمقدار 12 دولار شهرياً، وقد أطلقت المجموعة الخدمة القائمة على الاشتراك والتي تستخدم تكنولوجيا (OTT) في إطار استراتيجيتها الرقمية التوسعية التي تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حصري وفريد من نوعه للمشتركين.

سيغيب عن البايرن مرة أخرى عن كينجسلي كومان وبونا سار في هذه المباراة، لكن بطل ألمانيا لم يواجه أي مشاكل لياقة جديدة ضد شتوتجارت، كما من المتوقع أن يعود كل من ساني وساديو ماني في الثلث الأخير من الملعب، بينما من المقرر أن يعود بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز إلى الدفاع.

قد يكون هناك تغيير واحد فقط في الفريق الذي بدأ ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، حيث جاء جنابري بدلاً من كومان ، لذلك يمكن أن يلعب ماني في قلب الهجوم للمضيفين هنا.

في غضون ذلك، يستقل برشلونة فريقًا مؤلفًا من 25 لاعباً إلى ميونيخ لهذه المباراة، مع ضم سيرجي روبرتو على الرغم من خسارته أمام قادس يوم السبت بسبب مشكلة عضلية طفيفة.

ما لم تكن هناك أي مشاكل متأخرة، فإن فريق الدوري الإسباني سيكون لديه فريق كامل لياقته، مما يعني أن تشافي لديه عدد من معضلات الاختيار، لا سيما في الخلف.

كانت هناك تغييرات بالجملة ضد قادش يوم السبت، ولكن من المتوقع أن يعود ليفاندوفسكي ، بيدري ، عثمان ديمبيلي ، جول كوندي وإريك جارسيا في التشكيلة الأساسية لهذه المباراة.

يمكن أن يبدأ كوندي في مركز الظهير الأيمن، مع وجود رونالد أروجو وإريك جارسيا في الوسط، بينما من المقرر أن يشارك جافي وبيدري جنبًا إلى جنب مع سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط، بينما يلعب رافينها في المقدمة الثلاثة.

القنوات المفتوحة الناقلة لعبة برشلونة

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports FR HD 1

Polsat Sport Premium 1 HD

BT Sport Extra 4

BT Sport Extra 5

كما من المتوقع أن تبث المباراة مباشرة عبر قناة مكسبي عبر قمر النايل سات حزمة شرقية، وذلك عبر التردد التالي 11636 (v) 27500.

نشر المدون أحمد معطي عبر صفحته الرسمية تقريرا يوضح به حالة الصحافة الألمانية قبل مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة حيث قال:

“مفيش دخان من غير نار، الصحافة الألمانية قالت إن فيه مشاكل في غرفة الملابس بين اللاعبين و المدرب و هو طلع بنفسه و نفي ده، لكن اعتقد إن فيه مشاكل فعلا و ده اللي انا مايل له.

ناجلزمان مدرب قوي و شخصيته عالية و تكتيكه محترم لكن بيصطدم جامد مع اللاعبين، و طبعا اكتر شيء بيخلي الأمور تخرج علي السطح هو سوء النتائج طبعا، و خسارة البايرن النهارده أمام برشلونه هيكون مشكلة كبيرة، مش عشان دوري الأبطال او فقدان المركز الاول او اي شيء؟؟؟؟ خالص مستحيل..

الموضوع له علاقة بالسوشيال ميديا و التلاسن العنيف بين برشلونه و البايرن هيخلي الاصداء أقوي بكتير من اي شيء ممكن تخلص بإقالة اصلا بعد فترة بسيطة، مش عشان الخسارة نفسها لكن علي صدي الخسارة في أرجاء الأوساط الرياضية.

عشان كده ناجلزمان أمام مباراة كبيرة لتهدئة الاوضاع، هو وصل لقمة الكورة بدري بدري و هو سنه صغير و هو يستحق ده طبعا و بقي بيدرب البايرن فلو تمت إقالته بشكل مش تمام، اي شيء بالنسباله في الدوري الالماني هيكون خطوة للخلف.”