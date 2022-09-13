"مرتضى لعبها صح".. الزمالك يهزم الأهلي ويخطف توقيع الدينامو مقابل 40 مليون جنيه

الزمالك يخطف توقيع مصطفى الزناري

أعلن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك بأن الساعات الأخيرة قد شهدت توصل إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور لاتفاق نهائي مع إدارة طلائع الجيش من أجل حسم صفقة انتقال لاعب الفريق مصطفى الزناري إلى الزمالك في الصيف المقبل مقابل مبلغ مالي يتجاوز الـ20 مليون جنيه، وهذا بجانب حصول اللاعب على راتب سنوي يقدر بنحو 5 مليون جنيه وسيوقع على عقد يمتد لنحو 4 سنوات كاملة، وهو ما يجعل القيمة الاجمالية لتلك الصفقة تصل لنحو 40 مليون جنيه.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى كون اللاعب كان قد تلقى عرض رسمي كذلك من قبل النادي الأهلي، ولكن العرض الأبيض كان هو الأكبر والأكثر جدية، ولهذا نجح الزمالك في حسم الصفقة لصالحه وتمكن من ضم اللاعب بعد موافقته وكذلك موافقة فريقه طلائع الجيش.

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على الصفقات

ربما يكون سوق الانتقالات الحالي هو الأكثر إثارة ومنافسة على الصفقات بين الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما بات هناك أكثر من 5 أو 6 لاعبين يتنافس عليهم قطبي الكرة المصرية في هذه الفترة.

وكان المستشار مرتضى منصور قد أطلق تصريحات نارية قال فيها بأن الأهلي يفاوض لاعبين داخل الدوري المصري وقعوا بالفعل على عقود انضمامهم للزمالك، ولكنه لن يكشف عن الأسباب في الوقت الحالي.