انت الان تتابع خبر الندية تتواصل.. جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الثانية والان مع التفاصيل

مباريات الجولة الثانية من دوري ابطال أوروبا ومن المُنتظر أن تقام قمة مباريات الجولة الثانية اليوم الثلاثاء بمواجهة نارية تجمع بين فريقي بايرن ميونخ وبرشلونة في الوقت الذي يلعب فيه ليفربول مع أياكس أمستردام الهولندي ويلاقي انتر ميلان مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي. جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 أياكس 1 1 0 0 3 2 نابولي 1 1 0 0 3 3 ليفربول 1 0 0 1 0 4 جلاسكو رينجرز 1 0 0 1 0 المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 أتلتيكو مدريد 1 1 0 0 3 2 كلوب بروج 1 1 0 0 3 3 بورتو 1 0 0 1 0 4 باير ليفركوزن 1 0 0 1 0 المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 برشلونة 1 1 0 0 3 2 بايرن ميونخ 1 1 0 0 3 3 إنتر ميلان 1 0 0 1 0 4 فيكتوريا بلزن 1 0 0 1 0 المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 سبورتنج لشبونة 1 1 0 0 3 2 توتنهام 1 1 0 0 3 3 مارسيليا 1 0 0 1 0 4 آينتراخت فرانكفورت 1 0 0 1 0 المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 دينامو زغرب 1 1 0 0 3 2 ميلان 1 0 1 0 1 3 سالزبورج 1 0 1 0 1 4 تشيلسي 1 0 0 0 0 المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 شاختار 1 1 0 0 3 2 ريال مدريد 1 1 0 0 3 3 لايبزيج 1 0 0 1 0 4 سيلتيك 1 0 0 1 0 المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 مانشستر سيتي 1 1 0 0 3 2 بروسيا دورتموند 1 1 0 0 3 3 إشبيلية 1 0 0 1 0 4 فولفسبورج 1 0 0 1 0 المجموعة الثامنة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 بنفيكا 1 1 0 0 3 2 باريس سان جيرمان 1 1 0 0 3 3 يوفنتوس 1 0 0 1 0 4 ماكابي حيفا 1 0 0 0 0

رياض - احمد صلاح - جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الثانية من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قُبيل إنطلاقة لقاءات ثاني الجولات من أعرق البطولات في القارة العجوز.