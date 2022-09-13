رابط تذاكر الباطن والنصر متاح الآن ع موقع tickets.websoft.sa أسعار التذاكر 50 ريال

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عمر شويل - جدة يبحث عشاق العالمي عن رابط تذاكر الباطن والنصر اللقاء المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 2022/09/15، على ملعب نادي الباطن، فقد أعلن نادي الباطن منذ قليل عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، عن فتح رابط الحجز للجماهير الراغبة في دخول الملعب ومشاهدة المباراة، كما حددت الإدارة أسعار التذاكر ب 50 ريال للتذكرة، اللقاء الهام في أطار مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، يبحث العالمي لتحقيق الفوز خارج ملعبة خاصة أن المنافس لم يحقق أي نقاط من المباريات الثلاث التي لعبها حتى الآن، كما يمكن شراء تذاكر الاتحاد والخليج في أطار نفس الجولة الجولة الرابعة والتي تم طرحها اليوم أيضاً.

رابط تذاكر الباطن والنصر

تأمل جماهير نادي الباطن في تحقيق فريقها أول ثلاث نقاط في مباراته ضد النصر فبعد لعب 3 مباريات لم يحقق الفريق أي نقطة وخسر في المباريات جميها ولم يستطيع تسجيل أي أهداف وتلقى 11 هدف في شباكه ويعتبر الفريق صاحب أكثر أرقام سلبية في المسابقة يحتل قبل المباراة المركز الأخير، أما النصر يحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط من فوزين وتلقى الخسارة في مباراة ويأمل في تحقيق الفوز وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة.

موقع حجز تذاكر الباطن والنصر

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر tickets.websoft.sa.

من الصفحة الرئيسية النقر على تسجيل الدخول.

ثم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الشخص الراغب في الحجز.

تحديد قيمة التذكرة والكرسي الذي ترغب في الجلوس عليه.

دفع قيمة التذكرة 50 ريال أون لاين بليتم تأكيد الحجز.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

أسعار تذاكر الباطن ضد النصر

كما جاء على حساب النادي فأن التذاكر موحدة بسعر 50 ريال للتذكرة وهناك أقبال ملحوظ من الجماهير على شراء التذاكر.

موعد مباراة الباطن والنصر

15.40 : الرابعة إلا الثلث مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.40 : السادسة إلا الربع بتوقيت مدينة القاهرة.

18.40 : السابعة إلا الربع بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

بطاقة المباراة