انت الان تتابع خبر نادى الإسماعيلي يعلن تعيين هيلدر كريستوفاو مديرًا فنيًا لمدة 3 مواسم والان مع التفاصيل

من هو هيلدر كريستافاو مدرب الإسماعيلي الجديد

ولد البرتغالى هيلدر مارينو رودريجيز كريستوفاو عام 1971 والذى يبلغ من العمر 51 عاماً

كان يلعب فى منتخبه الوطني حيث كان يلعب في مركز الوسط.

بدأ مسيرته التدريبية في نادي إستوريل البرتغالي واكتسب خبرة كبيرة في المملكة العربية السعودية حيث قاد أندية: النصر، الاتفاق والحزم في الموسم الماضي.

بدأ رحلته التدريبية في عام 2009 وانتقل بين الفرق البرتغالية مثل بنفيكا ودونيتسكا ستريدا السلوفاكي.

ثم عاد بعد ذلك إلى الدورى السعودى للمحترفين من خلال الحزم لكن التجربة لم تدم طويلاً.

كما قاد فريقي دونيتسكا ستريدا السلوفاكي، والفريق الرديف لنادي بنفيكا البرتغالي، وقاد النصر لفترة وجيزة ليحل محل كارينيو قبل أن يتعاقد المنتخب السعودي مع منتخب مصر الحالي روي فيتريا.

من هو هيلدر كريستافاو مدرب الإسماعيلي الجديد

الصفقة الثالثة.. الإسماعيلي يضم حمدي النقاز

رياض - احمد صلاح - أعلن النادي الإسماعيلي خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”عن تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد يستمر لثلاث مواسم، حيث ظهر المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو في مقطع فيديو يوقع خلاله على العقود، وقال كريستوفاو خلال مقطع الفيديو: “مرحبًا رئيس النادي شكرًا على ثقتك، وأنا فخور أن أدرب نادي الإسماعيلي، أراك قريبًا”، وقال مسؤولو النادى الإسماعيلى أنهم أنهوا إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو بعد دراسة متأنية لقدرته على استعادة الانضباط داخل صفوف النادى وتحقيق طفرة تكتيكية وفنية في الفريق الأول، بفضل نجاحه وخبرته في المنطقة العربية.

أعلن الإسماعيلي أمس، عن تعاقده مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز لثلاثة مواسم مقبلة في إطار صفقة انتقال حر، حيث يواصل مجلس إدارة الإسماعيلى تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، وأوضح النادي الإسماعيلي في بيان على موقعه الرسمي أن اللاعب التونسي وقع صفقة انتقال بعد الترحيب بدخوله إلى صفوف نادى الإسماعيلى، كواحدة من أكبر القلاع الرياضية في مصر والوطن العربي في ضوء جمهورها الكبير، وحقق اللاعب مشوارًا ناجحًا مع النجم الساحلي والترجي والزمالك للاختبار الطبي واجتازه بنجاح، وبذلك تم حل جميع المشكلات التعاقدية، وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة هي الثالثة بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفواري عبدالقادر كوليبالي.