انت الان تتابع خبر "بيعاند الجمهور".. فيريرا يقرر رحيل نجم الزمالك في صفقة تبادلية نارية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قرر المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا التفريط في عدد من نجوم الفريق خلال الفترة الحالي وقبل الموسم الجديد، والتي ستكون بالفعل غير مرضي عنها بالنسبة لجمهور القلعة البيضاء خاصة وانهم من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق، ومن بينهم عدد من اللاعبين الشباب لأجل اكتساب بعض المهارات وحساسية المشاركة المستمرة.

وشهد الموسم المنتهي ظهور عدد من لاعبي الفارس الأبيض الشباب والذين كان لهم دور كبير في منافسة الأبيض على عدة بطولات وتحقيق بطولتين كأس مصر والدوري، وحل أزمة النقص العددي ورحيل عدد من نجوم الفريق الأساسيين، ومن تلك المواهب سيد عبدالله نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبية وحسام عبدالمجيد.

فيريرا يقرر رحيل نجم الزمالك في صفقة تبادلية

وهناك استقرار داخل الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية برحيل اللاعب سيف فاروق جعفر على سبيل الإعارة لكسب حساسية المشاركة باستمرار، وللاستفادة منه في حسم صفقة تبادلية يحتاجها الفريق في الموسم الجديد، وهو الامر الذي تم بالاتفاق والتنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الإداري ليستعيد ويكتسب خبرات تؤهله للعوده مرة اخرى لصفوف الفريق.

ويريد الفارس الأبيض وضع اللاعب في صفقة تبادلية مع البنك الأهلي حيث يريد الفارس الأبيض التعاقد مع ناصر منسي وأحمد ياسين من صفوف فريق البنك، وبالتالي قد يستغل تلك الورقة في حسمها لتكون دافع وعامل مغري لإدارة البرتقالي للموسافقة على الصفقة خاصة بعد انتقال إسلام جابر ليكون ضمن صفوفهم.

يريد الزمالك في الفترة الحالية حسم ملف الانتقالات سريعاً قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطولة كأس السوبر المصري، وغيرها من المسابقات المحلية والقارية.