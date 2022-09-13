الاتحاد السكندري يصل صربيا استعدادًا للبطولة العربية للسلة



وتضم قائمة الاتحاد فى المعسكر كلا من أحمد عادل، أنس أسامة، يوسف شحاتة، هيثم كمال، حاتم بحيرى، بيبو ، يوسف شوشة، مصطفى عصام،ميدو طه، احمد خلف بيبو، ياسر صلاح، على محمد، رامى ابراهيم، كيندال، سيان ارماند.



ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 26 سبتمبر الجارى، على أن يخوض الإتحاد السكندري عدة مباريات ودية خلال المعسكر .



والأندية المشاركة فى البطولة العربية هى كل من البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى ، الأهلى والاتحاد السكندرى والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك ، الشرطة العراقي، بالإضافة إلى الكويت الكويتى مستضيف البطولة.