"خلصت خلاص".. الزمالك يحسم الصفقة الرابعة مقابل التفريط في نجوم الفريق

خسر الزمالك بطولة كاس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي والتي أظهرت عدد من نقاط الضعف في الفريق والتي احتاجت لدعم عاجل حتى لا يقع الفريق في أزمة قوية في الموسم الجديد، ومن بين تلك المراكز هي مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع ومركز المهاجم الصريح.

الزمالك يحسم صفقة جديدة من الدوري

حسمت إدارة نادي الزمالك صفقة لاعب طلائع الجيش لدعم مركز قلب الدفاع وهو مصطفي الزناري، حيث أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الفارس الأبيض حسم بالفعل التعاقد مع الزناري مدافع الجيش، مؤكدا ان الاتفاق بين الطرفين تم بالفعل على كافة بنود العقد ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة والذي سيكون خلال ساعات، في صفقة جديدة ورابعة في الفارس الأبيض بعد التعاقد مع كل من إبراهيما نداي وزكريا الوردي ومحمد صبحي.

مصطفى الزناري يبلغ من العمر 23 عام ولعب لصفوف المنتخب الأولمبي، ويعتبر داعم كبير لدفاع القلعة البيضاء في الموسم الجديد، خاصة وأنه سيكون في صفوف الفريق على حساب محمد عبدالسلام لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري، وحال حسم الصفقة فإنه سيكون الأقرب تمديد إعارة اللاعب محمود شبانه المعار لسيد البلد أيضاً.

وبالنسبة لموقف محمود علاء فإن اللاعب حتى الآن يقترب من الرحيل فقد تلقى عدة عروض من المصري البورسعيدي وفريق الاتحاد السكندري، كما يفكر اللاعب في الرحيل بشكل نهائي.