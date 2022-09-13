أحجز الآن.. تذاكر مباراة الاتحاد والخليج في الجولة 4 دوري روشن ittihadclub.etickets

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عمر شويل - جدة أعلن نادي اتحاد جدة عبر الموقع الرسمي له على تويتر عن فتح رابط تذاكر مباراة الاتحاد والخليج، في أطار مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري المحترفين السعودي “دوري روشن”، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب الاتحاد أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وكان الاتحاد قد أعلن أنه بناءً على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم، فأنه يمكن الدخول لكافة المدرجات لجميع الفئات بإستثناء المدرجات المخصصة لروابط الأندية، التي يسمح فقط بدخول الأفراد إليها.

يدخل العميد اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط الفريق لعب 3 جولات قبل هذا اللقاء، ويحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط فاز في مباراتين على العدالة بثلاثية وعلى فريق الرائد بهدف دون مقابل سجله الدولي المصري المدافع أحمد حجازي، وتعادل في مباراة الاتفاق، أما الفريق الضيف الليه فريق الخليج فبعد 3 جولات رصيده نقطة واحدة، من تعادل مع العدالة وخسر من الهلال وضمك.

رابط تذاكر مباراة الاتحاد والخليج

الدخول على الموقع الرسمي لحجز تذاكر نادي الاتحاد.

النقر من الصفحة الرئيسية على الفاعليات المتاحة الآن.

تحديد مباراة الاتحاد ضد العدالة.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك رقم المقعد ثم دفع قيمة التذكرة أون لاين.

والنقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام وبذالك تتم عملية الحجز الإلكتروني بنجاح.

موعد مباراة الاتحاد ضد العدالة

تقام المباراة يوم الخميس القادم الموافق 15 سبتمبر على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

ترتيب جدول دوري روشن قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 4 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 5 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 6 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 7 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

تذاكر مباراة الاتحاد والعدالة

أعلن نادي الاتحاد على موقع بيع التذاكر أنه تم بيع أكثر من 10 الآف تذكرة في الساعات الأولى من فتح الموقع، ومن يرغب في شراء التذاكر عليه بالمبادرة بالدخول الآن قبل نفاذ التذاكر.

بطاقة المباراة