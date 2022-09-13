انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، مع نظيره أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا،على أرضية ملعب آنفيلد

ويسعى محمد صلاح ورفاقه رد الاعتبار بعد الهزيمة برباعية في الجولة الماضية من دوري الأبطال أمام نابولي في إيطالي.

موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا :

تقام مباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا:

تقوم قناة “beIN Sports 2 HD Premium” بنقل مباراة ليفربول وأياكس أمستردام .