نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي موسم 2023 وجدول مباريات الجولة الرابعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدوري السعودي أحد أشهر وأقوى الدوريات داخل منطقة الخليج العربي وقارة أسيا، نظرًا لتقارب مستوى المنافسة بين أكثر من فريق داخل الدوري، ونظرًا لجودة الملاعب ومستوى اللاعبين المحترفين داخل الدوري السعودي، وبناء على ذلك يحظى على متابعة كبيرة من كافة جمهور الكرة العربية، لذلك يتم متابعة ترتيب الدوري السعودي موسم 2023 بعد أول 3 جولات.

ترتيب الدوري السعودي موسم 2023

إليكم ترتيب كافة الفرق بعد إجراء أول 3 جولات منذ بداية الدوري يوم 26 أغسطس، وهذا مما سنتطرق إليه بالصورة الآتية:

المركز الأول يحتله فريق الشباب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني يحتله أيضًا صاحب اللقب الهلال السعودي بالعلامة الكاملة 9 نقاط، لكن فارق الأهداف في صالح الشباب.

المركز الثالث يحتله الاتحاد برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع التعاون برصيد 7 نقاط.

المركز الخامس يحتله فريق ضمك برصيد 6 نقاط.

المركز السادس فريق النصر برصيد 6 نقاط.

المركز السابع يتواجد فريق الطائي برصيد 6 نقاط.

المركز الثامن فريق الاتفاق برصيد 4 نقاط.

المركز التاسع فريق الفتح برصيد 3 نقاط.

المركز العاشر فريق الرائد برصيد 3 نقاط.

المركز الحادي عشر فريق الوحدة برصيد 3 نقاط.

المركز الثاني عشر فريق أبها برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث عشر يحتله فريق الفيحاء بنقطة وحيدة.

المركز الرابع عشر يحتله فريق الخليج بنقطة وحيدة.

المركز الخامس عشر يحتله فريق العدالة بنقطة وحيدة.

المركز السادس عشر يتواجد به فريق الباطن بصفر من النقاط.

مباريات الجولة الرابعة بالدوري السعودي

ستبدأ الجولة بمباراة قوية ما بين الطائي والفتح يوم الأربعاء 14/9 الساعة 5:55م.

العدالة سيقابل الشباب يوم الأربعاء في تمام الساعة 8م.

والباطن سيقابل النصر يوم الخميس 15/9 الساعة 5:40م.

والاتحاد مع الخليج يوم الخميس الساعة 8م.

بينما يواجه الاتفاق الرائد يوم الخميس الساعة 8م.

والتعاون سيواجه الضمك يوم الجمعة 16/9 الساعة 5:50م.

أبها يلاقي الفيحاء يوم الجمعة في تمام الساعة 5:50م.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة بمباراة قوية ما بين الهلال والوحدة يوم الجمعة الساعة 8م.

وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم بصورة مفصلة ترتيب الدوري السعودي موسم 2023 بعد أول ثلاث جولات، والمباريات القادمة في الجولة الرابعة، والتي من المنتظر لها أن تكون جولة مليئة بالإثارة والتنافسية.