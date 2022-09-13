نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة حجز تذاكر مباراة الطائي الفتح من خلال منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيمكنكم حجز مقعدكم لمشاهدة أحداث المباراة المنتظرة بين الطائي والفتح، ضمن منافسات دوري روشين والتي من المقرر انطلاقا يوم 14 ستمبر 2022، الموافق يوم الثلاثاء القادم، والتي تقام على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة حائل، في تمام الساعة السادسة و55 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم حضور اللقاء من خلال الحجز عبر منصة مكاني، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة.

بالخطوات طريقة حجز تذاكر مباراة الطائي الفتح من خلال منصة مكاني

بالتزامن مع انطلاق الجولة الرابعة في الدوري السعودي بنسخته الجديدة في دوري روشين الدوري السعودي للمحترفين، فنجد أن عشاق الدوري السعودي ومشجعي الفرق يتساءلون عن كيفية حجز تذاكر حضور المباريات من أجل تشجيع الفرق، وتم فتح باب الحجز لمباراة الفتح والطائي المعلن عنها يوم الأربعاء 14 سبتمبر من خلال منصة مكاني وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل التي تخص حجز التذاكر أونلاين بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها وكذلك مواعيد المباراة المرتقبة.

خطوات حجز تذكرة الماتش عبر منصة مكاني

توجه مباشرة إلى رابط منصة مكاني الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو تسجيل جديد بها.

انقر على تبويب المباريات.

حدد المباراة التي تريد حجز تذكرة مباراة الطائي والفتح.

انقر شراء التذاكر.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

حدد عدد التذاكر التي ترغب بحجزها.

قم باختيار طريقة الدفع الالكترونية المناسبة في عملية الدفع.

قم بطباعة ايصال الدفع، وصورة التذكرة.

احتفظ بصورة التذكرة حتى يمكنك الدخول إلى الاستاد

مواعيد مباراة الطائي والفتح

ستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022 في ظل المنافسات للصعود بالنقاط في الدوري السعودي في المواعيد التالية

موعد مباراة الطائي والفتح في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الطائي والفتح في تمام الساعة 6:55 بتوقيت المملكة.

موعد مباراة الطائي والفتح في تمام الساعة 7:55 بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة الفتح والطائي

وكما نعلم أن منصة شاهد لها حق بث مباشر المباريات الخاصة بالدوري السعودي، ولذلك فإن منصة شاهد vip سوف تنقل لكم مشاهدة ممتعة مع مباراة الطائي والفتح يوم الأربعاء.