مفاجآت في قائمة المنتخب السعودي ضمن مباريات استعدادات كاس العالم 2022

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عمر شويل - جدة قائمة المنتخب السعودي كاس العالم 2022 حيث قد قام المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم بالإعلان عن قائمة الفريق التي سوف يخوض بها مباريات استعدادات مونديال ٢٠٢٢ في دولة قطر ، ولقد شهدت القائمة العديد من المفاجآت بدخول لاعبين إلى تشكيلة الفريق وغياب آخرين ، وسوف يتم فيما يلي توضيح قائمة الفريق التي سوف يخوض بها المواجهات الودية لهذا الشهر بالتفصيل.

استعدادات مونديال ٢٠٢٢ المنتخب السعودي

لقد أعلن هيرفي رينارد فرنسي الجنسية و مدرب المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم عن القائمة التي سوف يلعب بها مبارتين وديتين خلال شهر سبتمبر الجاري وهي مكونة من ٢٦ لاعب ؛ حيث سوف تكون المواجهة الأولى أمام منتخب دولة الإكوادور ٢٣ سبتمبر ، في حين سوف تكون المباراة الثانية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٧ سبتمبر ، وذلك ضمن خُطَّة الاستعدادات التي قد بدأ بها المنتخب ليكون مستعدا لخوض نهائيات مونديال قطر 2022م ، ولقد شهدت هذه القائمة استبعاد اللاعب عبد الله المعيوف وعودة اللاعب عطيف وهو الأمر الذي قد كان بمثابة المفاجأة للكثيرين.

قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم ٢٠٢٢

لقد جاءت قائمة اللاعبين من أبناء المنتخب السعودي التي سوف يخوض بها الفريق هاتين المباراتين الوديتين أمام منتخب الإكوادور ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم في يومي ٢٣ ، ٢٧ أيلول (سبتمبر) 2022م على الترتيب ، على النحو التالي:

قائمة لاعبي خط الهجوم

يضم هذا المركز مجموعة من أقوى هدافي الدوري السعودي ، مثل:

اللاعب هيثم عسيري لاعب النادي الأهلي السعودي.

ولاعب نادي الفتح حاليًا اللاعب فراس البريكان

اللاعب فهد النوادر

وكذلك لاعب نادي الاتحاد اللاعب هارون كمارا.

قائمة لاعبي خط وَسَط الملعب

شمل هذا المركز عدد كبير من اللاعبين البارزين منهم:

الّلاعب (عوض الناشري) لاعب وسط نادي الاتحاد.

واللاعب على الحسن.

اللاعب نواف العابد وهو يلعب بمركز الوسط الهجومي وملتحق الآن بنادي الشباب

اللاعب رياض شراحيلي

اللاعب سالم الدوسري وأيضًا اللاعب ناصر الدوسري

المهاجم سلمان الفرج.

وتضم أيضًا اللاعب المهاجم محمد كنو.

المهاجم سامي النجعي لاعب نادي النصر السعودي

وأخيرًا اللاعب وهتان باهبري.

لاعبي مركز خط الدفاع

لقد جاءت قائمة لاعبي مركز خط الدفاع بالثلث الأخير من الملعب، على النحو الموضح لاحقًا:

لاعب نادي النصر السعودي اللاعب عبد الإله العمري.

اللاعب على البليهي.

واللاعب حسان المتبكتي لاعب نادي الشباب.

اللاعِب ياسر الشهراني.

المدافع عبد الله مادو لاعب نادي النصر.

اللاعب سلطان الغنام.

وأيضًا اللاعب أحمد بامسعود.

ولقد اشتمل هذا المركز أيضًا على اسم اللاعب سعود عبدالحميد.

قائمة حراس المرمى

أما قائمة حراس المرمى في هذه القائمة، فلقد ضمت هؤلاء اللاعبين:

الحارس العملاق محمد اليامي الملحق هذا الموسم بنادي الشباب.

لاعب نادي الهلال الحارس محمد العويس.

الحارس فواز القرني.

وأخيرًا الحارس نواف العقيدي لاعب نادي النصر المعار حاليًا في نادي الطائي السعودي.

وتعد مواجهة المنتخب السعودي في تلك المباريات الودية مع منتخبي الاكوادور وأمريكا من أقوى المواجهات المنتظرة هذا الشهر والتي سوف يتم بناء عليها التوصل بنسبة كبيرة إلى القائمة النهائية التي سوف يستقر عليها المدرب الفني لخوض نهائيات مونديال 2022 بدولة قطر خصوصًا أنه لم يعد يفصلنا عن انطلاق البطولة سوى شهور قليلة.