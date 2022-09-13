نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتقال برونو سافيو لاعب كرة القدم البرازيلي إلى النادي الأهلي المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتقال برونو سافيو البرازيلي لاعب كرة القدم من نادي بوليفار البوليفي إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الميركاتو الجارية، وقد شهدت الفترة السابقة عدة مفاوضات بين النادي الأهلي ونادي بوليفار من أجل الحصول على خدمات لانتقال برونو سافيو للنادي الأهلي، وقد أعلن نادي بوليفار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انتقال برونو سافيو إلى النادي الأهلي بشكل رسمي وإنها فرصة رائعة في تاريخ برونو المهنية، كما كشف مارسيلو كلور (رئيس نادي بوليفار البوليفي) إن الصفقة تمت مقابل 1.5 مليون يورو، وهو يعتبر ثاني أغلى لاعب يبيعه نادي بوليفار منذ 5 سنوات بعد روني فرنانديز إلى الفيحاء السعودي. انتقال برونو سافيو ومسيرته الكروية: هو لاعب متعدد المهام صاحب مسيرة كروية حافلة بالكثير من البطولات وإحراز الأهداف الأسطورية التي تميزه عن غيره من زملاء المهنة، يلعب في جميع مراكز الهجوم سواء الجناحين أو رأس الحربة بشكل جيد للغاية.

ولد في 1 أغسطس 1994 في برونو سافيو في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل.

يبلغ من العمر 28 عاما.

يبلغ طوله 1.84 مترا.

بدأ مسيرته المهنية الكروية في عام 2013.

لعب في 5 أندية قبل انتقاله كمركز هجوم قوي واحترافي للنادي الأهلي.

لم ينضم برونو سافيو لأي تجرِبة احترافية مع أندية الصفوة سواء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية وأكتفى بالظهور في دوريات متوسطة أو أقل مثل كرواتيا، وبوليفيا، والبرتغال، عدا البرازيل.

خاض برونو سافيو 51 مباراة في مركز رأس الحربة ليسجل 20 هدفا ويصنع 6 أخرين، ولعب في مركز الجناح الأيمن 35 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 7 أخرين. النادي الأهلي (نادي القرن الأفريقي): النادي الأهلي هو نادي عريق ويعتبر من أقوى الأندية في الوطن العربي وصاحب الشعبية الأكبر في مصر، شارك في كثير من البطولات القارية والمحلية والعربية والكثير من الثلاثيات والرباعيات والخمسيات.

يتلقب بلقب (الشياطين الحمر).

تأسس في 24 أبريل 1907.

مدرب النادي الأهلي هو رينيه فايلر من سويسرا، ورئيس النادي هو محمود الخطيب من مصر.

شارك النادي الأهلي في 142 بطولة حول العالم منها بطولات عربية، وبطولات قارية، وبطولات محلية. بطولات النادي الأهلي المصري: عدد البطولات المحلية التي فاز بها النادي الأهلي 114 بطولة.

عدد البطولات القارية التي فاز بها النادي الأهلي 24 بطولة.

عدد البطولات العربية التي فاز بها النادي الأهلي 4 بطولات.

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