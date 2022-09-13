نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والمالديف اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عام و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية والمالديف اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عام والقنوات الناقلة للمباراة. هو ما سنتعرف عليه في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يخوض منتخب السعودية للشباب أولى مبارياته في تصفيات كأس آسيا ضد منتخب جزر المالديف والتي ستقام على ستاد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية بمدينة الخبر. وفي سياق ذلك استعد المنتخب السعودي لهذه المباراة بتدريبات مكثفة في مدينة الدمام. وذلك بقيادة المدرب الفني للفريق “صالح المحمدي”. وفيما يلي نرصد لكم تفاصيل توقيت مباراة السعودية اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة.

مباراة السعودية والمالديف اليوم

تقام مباراة السعودية والمالديف اليوم عقب انطلاق فعاليات بطولة كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عام. والتي بدأت يوم السبت الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري. ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة حتى يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر 2022. ويتواجد منتخب السعودية للشباب في المجموعة الأولى التي تضم كل من منتخب المالديف ومنتخب أوزبكستان والمنتخب الصيني وميانمار ومنتخب أوزبكستان.

موعد مباراة السعودية والمالديف في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022

ويحين موعد مباراة السعودية والمالديف في الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عامًا مساء اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري. حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة المالديف والسعودية اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:30 مساءً مصر في تمام الساعة 8:30 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:30 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:30 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمالديف اليوم

ستكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد جزر المالديف اليوم مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports 1 HD. بالإضافة إلى ذلك ستنقل أيضًا قناة SSC الرياضية أحداث اللقاء. وفيما يلي نتعرف على تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة السعودية اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة المالديف ضد السعودية على قناة SSC قمر عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

حجز تذاكر مباراة السعودية ضد المالديف في تصفيات آسيا للشباب

ومع قرب موعد مباراة السعودية والمالديف. طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر المباراة من خلال موقع تكت ميكس. حيث أتاح الاتحاد الحصول على تذاكر المباراة مجانًا من خلال الموقع.