نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد ، هو ما يرغب الكثير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية التوصل إليه الآن، ذلك بالتزامن مع تحديد موعد انطلاق المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ويزداد البحث من الآن فصاعداً عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام اليوم نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، ومن خلال ما نسعى له عبر موقعنا “ثقفني” سنعمل على تقديم كافة التفاصيل فيما يخص ترددات قنوات مباراة ليفربول واياكس امستردام المجانية اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة ، يستقبل ملعب أنفيلد رود معقل رفاق محمد صلاح لقاء قوي وناري بين فريقي ليفربول واياكس امستردام اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر 13 من شهر سبتمبر 2022 ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يعشقها الكثير من محبي وعشاق لساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول واياكس امستردام اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا والسودان والقاهرة مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وينطلق ماتش ليفربول واياكس امستردام اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام

والآن نستعرض عليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، حيث يُمكنكم استقبال تردد تلك القنوات بكل سهولة ويسر على جهاز الريسيفر الخاص بكم والاستمتاع بمجريات المباراة. بينما ستكون المباراة منقولة على قناة beIN Sports Premium 2HD بشكل حصري.

قناة IRIB TV Varzesh HD Iran بتردد Intelsat 62°E – 11555 V 30000 أو تردد Es’hailSat | Badr 26°E .11881 H 27500

قناة M6 Suisse HD Switzerland بتردد Eutelsat 9°E – 12034 V 27500.

قناة CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E – 11135 H 27500.

قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E – 11785 H 27500.

قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات القادمة فمن المتوقع أن يتكشف لنا المزيد بخصوص القنوات المجانية التي تذيع ماتش ليفربول اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا.