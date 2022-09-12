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عمر شويل - جدة ‎”الان”.. القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ‎ الألماني في دوري ابطال أوروبا اليوم الثلاثاء 2022 يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء العالم في هذا التوقيت المباراة القوية التي تجمع بين برشلونة الاسباني ونظيره بايرن ميونيخ الألماني، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات الذي انطلق خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب المتابعين في استقبال القنوات الناقلة لأحداث المباراة القوية التي تنافس بها الفريقان للحصول على ثلاث نقاط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا.

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا

ونجد انت يستضيف ملعب “أليانز أرينا” في ألمانيا، قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي جاءت تجمع ما بين فريق بايرن ميونخ وبرشلونة، حيث كان الفريق الكتلوني برشلونة قد استهل مشواره في البطولة هذا الموسم، من خلال فوز كبير تمكن من تحقيقه لو حساب فريق فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف لهدف، فيما يدخل فريق المباراة ضد فريق بايرن ميونخ، بهدف الخروج بنتيجة إيجابية له لكي يتم الاستمرار على صدارة المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

ونجد أنه على الجانب الآخر الفريق البافاري، قد استهل مشواره في بطولة دوري ابطال اوروبا، من خلال تحقيق فوز هام ومثير على العملاق الإيطالي إنتر بهدفين، لكي يتم الحصول على نقاط المباراة كاملة أمام برشلونة، لتأمين موقفه في البطولة والاقتراب من التأهل لدور الـ 16، ومن المقرر ان يتم نقل أحداث المباراة من خلال شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية، والتي تعد هي الناقل للحصول لكافة مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا 2022 بشكل عام.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا 2022

ومن المقرر ان تقام المواجهة المرتقبة بين الكبيرين برشلونة وبايرن ميونخ ضمن منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا، رسميا في يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، لتقام من خلال ستاد اليانز ارينا معقل الفريق البافاري.