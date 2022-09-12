انت الان تتابع خبر كولر يعقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق الأحمر بشكل يومي من أجل شرح خطة عمله في المرحلة القادمة وتحفيز اللاعبين على تقديم كل ما لديهم وبذل أقصى جهدهم في التدريبات لنيل ثقة المدير الفني وحجز مكان في تشكيل الأهلي الأساسي بدءًا من الموسم الجديد.



وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليماته الفنية وتطبيق الأفكار التي يكلف اللاعبين بتنفيذها واللعب بروح قتالية وعدم الوقوع في الأخطاء حتى يكون لهم دور مع المدرب السويسري في الفترة القادمة، مع وعدهم بمنح الفرصة لكل اللاعبين الذين يلتزمون بتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم.



وغاب السويسري تيزيا أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي الجديد، عن مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة مارسيل كولر، بينما تواجد كل من هارالد جامبيرلي المدرب العام، وياسين الميكاري محلل الأداء، وسامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، ولكن غاب مدرب اللياقة البدنية.



وجاء سبب غياب مخطط الأحمال بسبب تواجده مع اللاعبين فى أحد المراكز الخاصة لإجراء قياسات بدنية شاملة، من أجل التعرف على المستوى البدنى لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية فى بداية التحضير للموسم الجديد.



وقدم كولر جهازه المعاون خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وقال إنه يضم كلاً من: مارسيل كولر المدير الفني، وهارالد جامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، حيث عاد الأخير للفريق الأول بعدما عمل فترة بقطاع الناشئين بالنادي.