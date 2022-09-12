انت الان تتابع خبر "ثاني الصفقات".. الاهلي يحسم التعاقد رسميا مع نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسم الجهاز الإداري بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صفقة جديدة تنضم لكتيبة المارد الأحمر قبل الموسم الجديد، ولتكون ثاني الصفقات الرسمية التي يعلن عنها المارد الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو سافيو نجم فريق بوليفار البوليفي.

وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية إلى رغبة النادي الأهلي في إبرام صفقة تبادلية قوية قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الحالية سيفرط فيها بخدمات اللاعب أحمد ياسر ريان وينتقل لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، في واصحدة من أهم الصفقات التي يسعى خلفها المارد الاحمر لدعم صفوف الفريق قبل أول لقاء للمدرب السويسري الجديد مارسيل كولر.

الاهلي يحسم ثاني الصفقات

دخل النادي الاهلي خلال الفترة الماضي في مفاوضات قوية مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات اللاعب شادي حسين لدعم هجوم المارد الأحمر قبل بداية الموسم الجديد، والتي كانت صعبة على الفريق خاصة بالتفريط في الهداف التاريخي لهم إلى مقابل لاعب أخر يسد خانته بداية من الفترة المقبلة، وهو ما وافق عليه المارد الاحمر.

أبرز الأهلي صفقة تبادلية بالحصول على خدمات شادي حسين مقابل انتقال أحمد ياسر ريان لسيراميكا كليوباترا، وهي الصفقة التي أعلن عنها الفريق وبرحيل نجمهم بعد رحلة كفاح لأكثر من 8 سنوات، وبخروج النجم من الباب الكبير هدافا تاريخياً لنادي سيراميكا كليوباترا، شادي حسين ضمن قائمة منتخب مصر الحالية بقيادة روي فيتوريا للمعسكر المقبل وذلك بعدما سجل 10 اهداف كان سبباً رئيسيا لانتقالة للأحمر.