توقيع الكشف الطبى على الحكام فى مركز الطب الرياضى.. صور

انت الان تتابع خبر توقيع الكشف الطبى على الحكام فى مركز الطب الرياضى.. صو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خضع عدد من الحكام الدوليين لإجراء الكشف الطبى داخل أحد المراكز الطبية، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد من الدورى الممتاز لكرة القدم، وتمهيداً لاختيار حكام القائمة الدولية للموسم الجديد.



وضمت قائمة الحكام الدوليين كلا من: “إبراهيم نور الدين ومحمود البنا وأمين عمر ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وطارق مجدي ومحمد معروف ومحمود ناجي ومحمد الصباحي وعبد العزيز السيد وأحمد حسام ويوسف البساطي وسمير جمال وسامي هلهل ومحمود بسيوني وشاهندة المغربي ونورا سمير ومنى عطا الله وجمالات أحمد ومي حسن”.



وأعلن اتحاد الكرة المصري، الأحد، انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا. وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.



وكان اتحاد الكرة أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها، “لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص”.



كما حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه “لن يُسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه”.