بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد handball.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كرة يد نهائي كأس السوبر

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بث مباشر الأهلي والزمالك كرة اليد

رياض - احمد صلاح -ahly Vs zamalek، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في كرة اليد حيث نهائي كأس السوبر المنتظر، تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفي في مدينة السادس من أكتوبر اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر في كرة اليد، تعد مواجهة الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر في نهائي كأس سوبر مصر لليد هي المباراة النهائية والختامية للبطولة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بين الأهلي والزمالك وسبورتنج، فاز الزمالك في افتتاح البطولة أمام فريق سبورتينج بنتيجة 37-36 بعد اللجوء الأشواط الإضافية حيث حيث تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 29/29، فاز أيضاً الأهلي علي فريق سبورتينج لتقام مباراة النهائي في مساء اليوم بين الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت كرة يد، تعد مواجهة قطبي مصر الأهلي والزمالك هي المواجهة الأبرز في كل الألعاب ويتابعها الكثير من الجماهير، بث مباشر الأهلي والزمالك كرة اليد.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كرة يد، تنص القوانين علي فوز أحد الفريقين بالمباراة واللقب وعند إنتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي والذي يقدر بخمسة دقائق وعند استمرار التعادل أيضاً يتم اللجوء إلي الركلات الترجيحية لحسم المباراة النارية بين الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري، يعتمد الزمالك بشكل كبير علي أهم لاعبيه احمد الأحمر وأكرم يسري حيث تعاقد الزمالك مع صفقتين جديدتين محمد ياسين وشادي خليل، بينما أنهي الأهلي آخر استعدادهم لبطولة السوبر المصري بالتعاقد مع البرازيلي راؤول نانتس وشهاب عبدالله، بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كرة يد

بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد، تذاع مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في كرة اليد عبر قناة on time sports HD 3 وتذاع أيضاً عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد علي ” فيسبوك” حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كرة يد

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كرة يد، قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين الأهلي والزمالك بث مباشر ونعرض لحضراتكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج متابعة كتابية بشكل لحظي بنتيجة المباراة بكافة مباريات اليوم وأبرزها مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري.