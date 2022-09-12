انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2022، عندما يلتقي نظيره أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب ليفربول مع أياكس أمستردام في الجولة الثانية من دور المجموعات غداً الثلاثاء القادم الموافق 13 سبتمبر 2022، على أرضية ملعب آنفيلد، حيث تضم المجموعة الأولي كلا من ليفربول ونابولي وأياكس ورينجرز.

موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا :