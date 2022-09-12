انت الان تتابع خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع الفلسطيني عدي دباغ.. وكيل اللاعب يرد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رد وكيل اللاعب الفلسطيني عدي دباغ، لاعب فريق أروكا البرتغالي، على الأنباء التي أشارت لوجود مفاوضات بين اللاعب ونادي الزمالك.

وأكد وكيل عدي دباغ أن إدارة الزمالك لم تتواصل مع اللاعب من أجل ضمه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار الوكيل أنه لم يحدث أي مفاوضات بين الزمالك وعدي دباغ وأن هذا هو نبأ غير صحيح بنسبة 100%.

اللاعب الفلسطيني يبلغ من العمر 24 عام ويلعب لمنتخب بلاده، وسجل حتى الآن 4 أهداف وصنع هدف في 23 مباراة مع فريقه بالدوري البرتغالي في الموسم المنقضي.

كما يملك عدي دباغ 27 مباراة بقميص منتخب فلسطين سجل فيها 10 أهداف.

وفي الموسم الحالي لم يشارك دباغ في أي مباراة مع فريقه البرتغالي بسبب مشكلة في تأشيرة الدخول للبرتغال.

وفي حال انضمام دبافغ للزمالك فسيعامل معاملة اللاعب المصري، لأنه وفق لائحة اتحاد الكرة يعامل اللاعب الفلسطيين معاملة اللاعب المحلي