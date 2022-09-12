نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن نجح نادي برشلونة مؤخرًا في جلب صفقات مميزة للفريق قبل بداية الموسم، وذلك بعد أن تعثر الفريق في المواسم الماضية سواء كان هذا التعثر فنيًا أو إداريًا، فهذا الأمر عاد بالإيجاب على زيادة متابعة أخبار الفريق بكل شغف، نظرًا لانتظار جمهور برشلونة العودة للمنافسة من جديد على كافة الألقاب، وبناء على ذلك يتم طرح موعد مباراة برشلونة القادمة داخل عمليات البحث بصورة لافتة للنظر.

موعد مباراة برشلونة القادمة

بعد أن فاز برشلونة على فريق قادش برباعية نظيفة على ملعب قادش، فوجدنا أن برشلونة أصبح لديه 13 نقطة ويعتلى صدارة الترتيب في انتظار ريال مدريد، وإليكم موعد مباراة برشلونة القادمة بالصورة الآتية:

سيستأنف نادي برشلونة مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمباراة في غاية القوة والصعوبة وتحدي هو الأكبر في بداية الموسم.

فسيواجه نادي برشلونة فريق بايرن ميونخ على ملعبه يوم الثلاثاء الموافق 13/9 في تمام الساعة 9م، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

فبرشلونة يقع في مجموعة هي الأقوى في دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد معه كل من بايرن ميونخ وفيكتوربا بلزن وإنتر ميلان.

وحقق نادي برشلونة في أولى مبارياته بدوري الأبطال هذا الموسم نتيجة كبيرة على

فريق فيكتوريا حيث فاز 5-1، وشهدت المباراة تألق للاعب ليفاندوسكي.

مباريات برشلونة القادمة في شهر 10

شهر أكتوبر مليء بالمباريات القوية لنادي برشلونة، وإليكم قائمة المباريات بالصورة الآتية:

يوم 1/10 سيواجه ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري.

وبعد ذلك يوم 4/10 سيواجه الإنتر في إيطاليا.

ثم يستأنف مبارياته بالدوري بمباراة سلتا فيغو يوم 9/10.

ثم يعود مرة أخرى لدوري الأبطال ويواجه الأنتر على الكامب نو يوم 12/10.

ولديه مباراة قمة مع ريال مدريد يوم 16/10.

ثم يواجه فريق فياريال يوم 19/10.

ويذهب بعدها لملاقاة فريق اتلتيك بيلباو يوم 23/10.

ويستضيف بعدها يوم 26/10 بايرن ميونخ.

ثم يعود للدوري الاسباني ويذهب لملاقاة فالنسيا يوم 30/10.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم موعد مباراة برشلونة القادمة، وأهم أخبار الفريق التي يبحثر عنها كافة عشاق الفريق الكتالوني، ومن الواضح أن شهر 10 مليء بالمباريات التي ستحدد دور برشلونة في المنافسة سواء على لقب الدوري الاسباني أو دوري أبطال أوروبا.