نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتعارف عن مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة بأنها تشهد مستوى عالي من التنافسية والنتائج المفاجأة والكبرى مؤخرًا بالتحديد، وبعد زيادة مستوى برشلونة بعد إبرام الفريق بعض الصفقات القوية أبرزها ليفاندوسكي لاعب البايرن السابق، فستكون هذه المباراة مغايرة تمامًا عن أي مباراة ما بين الفريقين في السنوات الأخيرة، وبناء على ذلك يتم البحث باستمرار عن موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة داخل عمليات البحث.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

ستكون مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث وجدنا الفريقين كانوا معًا في مجموعة واحدة في الموسم الماضي، لكن انتهت المباراتين بفوز البايرن، وإليكم أهم التفاصيل عن تلك المباراة القوية بالصورة الآتية:

سيشهد ملعب الأليانز أرينا الخاص ببايرن ميونخ مباراة بايرن وبرشلونة يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022، وذلك في تمام الساعة 9م.

ففريق البايرن قادم من فوز على الإنتر في أولى مبارياته بدوري الأبطال في إيطاليا بنتيجة 2/0.

ووجدنا أن برشونة قادم من فوز كبير على فريق فيكتوريا بلزن بنتيجة 5/1.

وآخر مباراة للبايرن في الدوري انتهت بالتعادل 2/2 مع فريق شتوتغارت، ويعتلي البارين الصدارة بالتساوي مع هوفنهايم لكن فارق الأهداف لصالح البايرن.

بينما فاز برشونة على فريق قادش بنتيجة كبيرة 4/0، حيث يعتلي صدارة الدوري بانتظار مباراة الريال.

مباريات بايرن وبرشلونة القادمة في شهر سبتمبر

إليكم أبرز المباريات الخاصة بكلا الفريقين خلال شهر سبتمبر بالصورة الآتية:

سيواجه بايرن ميونخ فريق أوغسبورغ يوم السبت 17/9 الساعة 3:30م، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ثم يلاقي بعدها بايرن ليفركوزن يوم 30/9 في تمام الساعة 8:30م.

ولدى برشلونة مباراة وحيدة متبقية في شهر سبتمبر قبل التوقف الدولي، وستكون مع

فريق إلتشيه يوم السبت 17/9 في تمام الساعة 4:15م.

وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا، فمن المنتظر لهذه المباراة أن تكون في غاية التنافسية على عكس آخر مباريات الفريقين نظرًا لقوة مستوى فريق برشلونة، كما ذكرنا أيضًا أهم مباريات الفريقين قبل التوقف الدولي في شهر سبتمبر.