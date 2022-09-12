نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار نادي الزمالك بعد مفاجأة صبحي ومباريات القلعة البيضاء القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نادي الزمالك من أعرق الأندية الإفريقية والتي تحظى على قدر كبير من الجماهيرية داخل منطقة الشرق الأوسط، ومع اقتراب دخولنا على موسم جديد، فعشاق نادي الزمالك يبحثون باستمرار عن آخر أخبار نادي الزمالك الجديدة الخاصة بإبرام الصفقات والمباريات القادمة للفريق، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

أخبار نادي الزمالك

إليكم أبرز أخبار الزمالك الجديدة بالصورة الآتية:

تم الإعلان عن عودة حارس المرمى محمد صبحي إلى نادي الزمالك مرة أخرى من نادي فاركو، فكانت الأخبار تقر بأن الزمالك سيضم محمد جاد حارس إنبي، لكن تلك الصفقة كانت مفاجأة للجميع، والذي كان ينتظر توقيع صبحي للأهلي.

فمحمد صبحي يعتبر صفقة قوية، لأن نادي الزمالك يحتاج إلى حارس مرمى قوي بجانب محمد عواد الأساسي، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع محمد أبو جبل.

ومن أبرز أخبار نادي الزمالك، هي هزيمته من نادي الهلال في سوبر لوسيل بضربات الجزاء، لكن نادي الزمالك تحصل على حوالي 20 مليون جنيه من وراء تلك المباراة.

ومن الواضح أيضًا أن الزمالك قد تحصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميز، فرئيس نادي الزمالك يوضح بأن الإعلان عن باقي الصفقات سيكون خلال الأيام القادمة، وبعد عودة الفريق من الدوحة.

المباريات القادمة لنادي الزمالك

سيبدأ نادي الزمالك مشواره الأفريقي خلال شهر سبتمبر لسنة 2022، وإليكم مواعيد المباريات بالصورة الآتية:

سيحل الزمالك ضيفًا على فريق Elect sport يوم الأحد 18/9 في تمام الساعة 5م.

وستكون مباراة العودة في القاهرة يوم 25/9 في تمام الساعة 8م.

ومن المحتمل أن الزمالك سيشارك بعض الصفقات الجديدة خلال المباراتين استعدادًا للموسم الجديد.

وتم الإعلان عن إجراء مباراة سوبر مصري ما بين الأهلي والزمالك يوم 28/10 في تمام الساعة 7م.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل كافة أخبار نادي الزمالك الجديدة بعد الانتهاء من مباراة سوبر لوسيل والتي أظهر الزمالك أداء ضعيف، ومن الواضح أن الزمالك سيعلن عن صفقات أكثر خلال الأيام المقبلة استعدادًا للموسم الجديد القوي، كما عرضنا المباريات القادمة لنادي الزمالك.