نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «ذكريات أليمة».. موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ، من جديد تعود منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2023/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب من دور المجموعات، وتحديدًا في المجموعة الثالثة، يستضيف مساء الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، مواجهة قوية من العيار الثقيل، تمثل بحق “نهائي مبكر”، تجمع الثنائي برشلونة وبايرن ميونخ ، واللذين تشهد مواجهاتهما في السنوات الأخيرة ندية كبيرة، كان للبافاري اليد العليا على مستوى النتائج والانتصارات في آخر اللقاءات.

قبل كل شيء ، نتناول في السطور التالية، مختلف التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة الـ68 من دوري الأبطال 2023 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة .

مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

بذكريات أليمة للكتالونيين، يجدد فريقا برشلونة وبايرن ميونخ الموعد مع مواجهة جديدة.

وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة UEFA Champions League 2023 .

حيثما يخوض الناديان حاليًا، صدامًا مباشرًا على صدارة المجموعة C.

خاصةً بعدما نجحا في الاختبار الكبير بالجولة الأولى.

من جهة أخرى ، تكتسب مواجهة البافاري والبارسا أهمية كبيرة، نظرًا لرغبة البلوجرانا في الثأر والتعويض.

خصوصًا مع نجاح الفريق الألماني في بسط سيطرته على آخر 4 مواجهات ضد برشلونة.

عمومًا نستعرض في البداية، ترتيب المجموعات الـ8 في التشامبيونز ليج قبل انطلاق مواجهات الجولة الثانية:

نشير إلى أن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي 2023 ، ستقام على يومين.

تنطلق يوم الثلاثاء بإقامة 8 مباريات، في أبرزها مواجهة انتر ميلان الإيطالي ضد مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

كما يستضيف سبورتينج لشبونة البرتغالي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، وكذلك يلعب ليفربول الإنجليزي أمام أياكس أمسترادم الهولندي .

كذلك ، يواجه نابولي الإيطالي مضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ، ويلعب أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مضيفه باير ليفركوزن الألماني.

وتقام يوم الأربعاء 8 لقاءات أيضًا، يتصدرها مواجهة ميلان الإيطالي ضد دينامو زغرب الكرواتي .

كما يلتقي تشيلسي الإنجليزي ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي .

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بوروسيا دورتموند الألماني ، وكذلك يوفنتوس الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي .

بالإضافة إلى لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه ماكابي حيفا الصهيوني .

وأخيرًا مباراة حامل اللقب ريال مدريد الإسباني ضد لايبزيج الألماني.

إليكم إجمالي المواجهات كاملة:

نادي بايرن ميونخ

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي بايرن ميونخ الألماني ، نستهل تغطيتنا للنهائي الأوروبي المبكر .

حيثما يدخل البافاري مواجهة الثلاثاء، باحثًا عن انتصار جديد، يؤكد تفوقه على الفريق الإسباني.

ومن ثم يسعى FC Bayern Munich إلى استعادة لقب دوري الأبطال، الذي نجح في تحقيق البطولة السادسة بها، في الموسم الاستثنائي (2020/2019).

وللمفارقة، فقد شهدت تلك النسخة، انتصار كاسحًا للفريق الألماني على برشلونة بنتيجة (8-2).

والتي تسببت بدورها في رحيل المدرب “المثير للجدل” حينها “كيكي سيتين”، وانفرط بعدها عقد الفريق.

خاصةً مع رحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز وبعده الأسطور ليونيل ميسي.

عمومًا ، وفي النسخة الجديدة من التشامبيونز ليج ، يحتل البايرن المرتبة الثانية في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وذلك بعدما حصد أول 3 نقاط له في مسيرته، بالفوز في الجولة الأولى على انتر ميلان الإيطالي خارج الديار بنتيجة (2-0).

نادي برشلونة

من جهة أخرى ، يدخل نادي برشلونة الإسباني مواجهة الثلاثاء، وهو مفعم بسلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا.

لاسيما على صعيد مسابقة الدوري الإسباني، والتي دخل فيها منافسًا وبقوة مع غريمه التقليدي ريال مدريد على الصدارة.

ولا يقل طموح البارسا، الساعي بالطبع للثأر من 4 هزائم متتالية، عن النادي الألماني.

حيثما غاب FC Barcelona عن منصات التتويج الأوروبية، منذ آخر فوز بدوري الأبطال في عام 2015.

بعدما تغلب على يوفنتوس في النهائي (3-1).

وهاهو في الموسم الحالي، يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط وصافي (4) أهداف.

إذ حقق انتصارًا ضخمًا على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى، بنتيجة (5-1).

موجهًا رسالة شديدة اللهجة إلى كل الخصوم، مفادها أن “البارسا عائد وبقوة”.

كان آخرها فوزه، يوم أمس السبت 10 سبتمبر على قادش في الليغا بنتيجة (4-0).

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة

على صعيد المواجهات بين Bayern München vs Barcelona في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين 11 لقاءً.

فاز بايرن ميونخ في 8 مباريات، بينما حقق برشلونة الفوز في لقاءين.

إلا أن التعادل الإيجابي حسم نتيجة مواجهة واحدة بين الناديين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات بايرن ميونخ أمام برشلونة ، فقد أحرز البافاري 28 هدفًا، بينما سجل النادي الكتالوني 13 هدفًا.

من ناحية أخرى ، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكان بالطبع بفوز الفريق الألماني (8-2).

حدث هذا خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي النسخة الاستثنائية من دوري الأبطال موسم (2020/2019).

والتي توج بها الألمان بعد الفوز على باريس سان جيرمان في النهائي بهدف نظيف.

وقد مثلت تلك “الثمانية” الفوز الأكبر لـ بايرن ميونخ ضد برشلونة تاريخ لقاءات الجانبين.

بينما كان الفوز الأكبر لـ برشلونة ضد بايرن ميونخ بنتيجة (4-0).

والتي جاءت خلال مواجهة دور الثمانية بين الناديين في التشامبيونز ليج موسم 2009/2008.

والذي ظفر به الفريق الكتالوني بعد الفوز على مانشستر يونايتد في المباراة الختامية (2-0).

جدير بالذكر أن آخر مواجهة قد جمعت الفريقين، دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد انتهت بفوز عريض للكتيبة الألمانية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة النهائي الأوروبي المبكر ، مساء الثلاثاء، عند الساعة العاشرة (10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

من جهة أخرى ، وحول حكم مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ، فقد كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) الدولي الهولندي داني ماكيلي بالمهمة.

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث المواجهة المرتقبة، وذلك عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium .

أما عن معلق مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ، فسيكون المعلق الرياضي الجزائري المبدع حفيظ دراجي.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد قدمنا لكم تغطية مفصلة وحصرية بشأن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2023 ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج الناديين العريقين في البطولة قبل النسخة الـ68، وأخيرًا تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ .