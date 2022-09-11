انت الان تتابع خبر مصر للطيران تشارك في بطولة الجمهورية للشركات ..وتحصد كأس المركز الأول للجودو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشارك فرق مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات والتي تقام حاليا علي ملاعب مدينة بورسعيد وحتى 3 أكتوبر القادم، بمشاركة 22 ألف لاعب من الشركات المصرية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة.



وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن مصرللطيران مليئة بالأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية من أبناء الشركة، والذين يقدمون أفضل ما لديهم في العمل والرياضة من أجل إعلاء اسم مصرللطيران في المحافل المختلفة.



ومن جانبه قال محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصرللطيران أن الشركة حرصت على المشاركة في بطولة الشركات هذا العام بأربعة فرق رياضية هي (الجودو والكاراتيه والدراجات وكرة السلة) بعد غياب بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على الثقة فى الرياضيين المشاركين فى الألعاب المختلفة ومواصلتهم تحقيق المراكز الأولى والفوز بالكئوس لصالح الشركة الوطنية مصر للطيران .



وأضاف الكابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصرللطيران فى بطولة الشركات ببورسعيد أن فريق مصر للطيران في لعبة الجودو حصل على المركز الأول بقيادة كابتن ياسر عبدالحليم ونخبة من نجوم اللعبة في مصر.



ومن المتوقع وصول جميع فرق مصر للطيران المشاركة في البطولة إلي الأدوار النهائية وحصد معظم الكئوس لما تضمه مصر للطيران من أبطال فى هذه الألعاب والرياضات علي مستوي مصر وأفريقيا.