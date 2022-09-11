مفاجأة صادمة.. فاركو يقرر شكوى الزمالك لإتحاد الكرة والفيفا لهذا السبب

وبيّت نادي فاركو النية لشكوى الزمالك لإتحاد الكرة وللفيفا بسبب ضمه محمد صبحي، حيث أرسل فاركو صورة شيك للزمالك بقيمة الصفقة زلكن قيمة الشيك لم تدخل حتى الآن في حساب الزمالك، لكن كان مقرر أن تدخل حساب النادي قبل يوم 15 فى الشهر وهي آخر مدة لتفعيل بندء الشراء، وذلك بحسب العقد الثلاثي المبرم بين الزمالك وفاركو واللاعب.

كواليس عودة محمد صبحي للزمالك

كشفت مصادر إعلامية كواليس عودة محمد صبحي للزمالك، حيث كان يرغب اللاعب فى الانضمام لصفوف الأهلي، وهو ما رفضته إدارة فاركو حتى لا تصبح بلغة كرة القدم “كوبري”، وفى ظل رغبة الزمالك فى عودة اللاعب وفتح خطوط لعودته، وفى نفس الوقت عدم إتاحة فرصة انضمامه لصفوف الأهلي الذي يمتلك احمد الشناوي حارس أساسي، ومصطفى شوبير وعلي لطفي اللذان شاركا فى فترة سواريش، جاءت من هنا فكرة العودة لصفوف الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى دوري الأبطال

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباراة الزمالك واليكت التشادي فى الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري فى دور الذهاب من الدور الـ64 من البطولة فى العاصمة الكاميرونيه ياوندي.