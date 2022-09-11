الرياضة

بعد إعلان فاركو شكوى الزمالك.. ماذا يقول القانون حول انتقال محمد صبحي للقلعة البيضاء

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رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي فاركو في التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، وذلك بعدما أعلن الأخير عن عودة محمد صبحي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد، والذي يهدف من خلاله الحفاظ على البطولات والعودة إلى اعتلاء منصات التتويج الإفريقية بعد غياب طويل.

القانون ينصف الزمالك

وأشار الإعلامي عمر ربيع ياسين إلي أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي انضم مؤخراً للقلعة البيضاء من نادي فاركو، من حق النادي الأبيض حالياً وذلك بشكل قانوني، على الرغم من إعلان الفريق السكندري تفعيل بند الشراء.

وأوضح عمر ياسين حديثه خلال برنامجه الإذاعي “ديربي مع عمر ربيع ياسين” عبر إذاعة القاهرة الكبرى، أن نادي الزمالك لديه كامل الحق في التوقيع مع حارس المرمى واستعادته، وذلك بعدما رفض صبحي تفعيل بند الشراء بشكل نهائي إلى فاركو هذا الموسم.

وأضاف ياسين أنه بالرغم من اهتمام فاركو بالتعاقد اللاعب بشكل نهائي وتفعيل بند الشراء بدفع القيمة المالية، إلا أن الحارس رفض التوقيع على عقد جديد مع الفريق العسكري، وهو ما يفتح باب العودة إلى الزمالك بشكل صحيح وقانوني بناءً على رغبته”.

الزمالك

يواصل نادي الزمالك الاستعداد للموسم الكروي الجديد، وذلك بالتعاقد مع صفقات مميزة وتدعيم الصفوف بعناصر من شأنها أن تضيف للفريق على المستوى الفني في المرحلة المقبلة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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