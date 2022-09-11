بعد إعلان فاركو شكوى الزمالك.. ماذا يقول القانون حول انتقال محمد صبحي للقلعة البيضاء

القانون ينصف الزمالك

وأشار الإعلامي عمر ربيع ياسين إلي أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي انضم مؤخراً للقلعة البيضاء من نادي فاركو، من حق النادي الأبيض حالياً وذلك بشكل قانوني، على الرغم من إعلان الفريق السكندري تفعيل بند الشراء.

وأوضح عمر ياسين حديثه خلال برنامجه الإذاعي “ديربي مع عمر ربيع ياسين” عبر إذاعة القاهرة الكبرى، أن نادي الزمالك لديه كامل الحق في التوقيع مع حارس المرمى واستعادته، وذلك بعدما رفض صبحي تفعيل بند الشراء بشكل نهائي إلى فاركو هذا الموسم.

وأضاف ياسين أنه بالرغم من اهتمام فاركو بالتعاقد اللاعب بشكل نهائي وتفعيل بند الشراء بدفع القيمة المالية، إلا أن الحارس رفض التوقيع على عقد جديد مع الفريق العسكري، وهو ما يفتح باب العودة إلى الزمالك بشكل صحيح وقانوني بناءً على رغبته”.

الزمالك

يواصل نادي الزمالك الاستعداد للموسم الكروي الجديد، وذلك بالتعاقد مع صفقات مميزة وتدعيم الصفوف بعناصر من شأنها أن تضيف للفريق على المستوى الفني في المرحلة المقبلة.