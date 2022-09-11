نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Ahly VS Arabism مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2023 على KSA Sports 1 HD والقنوات الناقلة بتعليق أحمد النفيسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2023 حيث يترقب عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم السعودية بشكل عام المباراة القوية التي يخوضها النادي الأهلي السعودي مباراته القادمة أمام فريق العروبة، والتي تقام ضمن منافسات بطولة دوري يلو النسخة الجديدة 2022/2023، حيث يدخل فريق الأهلي السعودي هذه المباراة وهو في المركز الـتاسع في جدول ترتيب دوري يلو 2022/ 2023، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2023 والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2023

ونجد أن فريق الأهلي السعودي يتواجد في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 4 نقاط، والذي حصدها عقب تعادله في الجولة الأولى التي خاضها في الدوري السعودي أمام فريق القيصومة، وقد تعرض لخسارة الجولة الثانية من منافسات الدوري وذلك على يد فريق الأخدود، ومن ثم قد تمكن من الفوز في الجولة الثالثة على فريق الخلود بنتيجة هدف نظيف، بينما نجد أن فريق العروبة الطرف الآخر في هذه المباراة يدخل هذه المباراة ضد النادي الأهلي السعودي في المركز العاشر من جدول الترتيب الخاص بدوري يلو، وذلك برصيد 3 نقاط فقط، بعدما تمكن الفريق من الفوز على القادسية في الجولة الثالثة، وكان قد تلقى خسارة قاسية على يد فريقي الشعلة والحزم في الجولة الأولى والثانية من البطولة، وقد تم تحديد موعد المباراة التي تقام رسميا في يوم الأحد الموافق يوم 11 من شهر سبتمبر 2022، وذلك في تمام الساعة 19:05 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2022/2023

ومن المقرر أن تقام المباراة القوية بين فريقي الأهلي السعودي والعروبة على أرضية استاد نادي العروبة في سكاكا، ويسعى الفريقين إلى اقتناص الفوز في هذه المباراة والحصول على ثلاث نقاط يحسن بها موقفه وترتيبه في بطولة الدوري هذه النسخة، ويمكن ان يتم متابعة أحداث المباراة مباشرة من خلال استقبال شاشة قناة السعودية الرياضية،KSA Sports 1 HD تعليق أحمد النفيسة والتي تقوم بنقل كافة مباريات بطولة الدوري السعودي بشكل عام، كما تنقل المباراة من خلال خدمة منصة شاهد vip المدفوعة، كما يمكن ان يتم متابعة أحداث المباراة من خلال البث المباشر عبر الصفحات الرياضية.

جدول مباريات الأهلي السعودي في دوري يلو 2022